Erdoğan'ın yakın dostu milyarlık ihaleyi kaptı! Atatürk havalimanının pistlerini de kırmışlardı

23 yıllık AKP iktidarında servetlerine servet katan inşaat firmaları, aldıkları ballı ihaleler ile mesut edilmeye devam ediyor. Son ihalede devasa ihaleyi kapan inşaat şirketi ise sahibinin Erdoğan'ın aile dostu olarak bilinen Yapı ve Yapı oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI PİSTLERİNİ KIRMIŞLARDI

Atatürk Havalimanı pistlerini 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya yıkması ile bilinen Yapı ve Yapı bu defa Devlet Su İşleri'nden ihale aldı. Hatay'ın simgelerinden birisi olan Asi Nehri için başlatılan proje 14 milyar 335 milyon 785 bin TL karşılığında Yapı ve Yapı Şirketi ile Özaltın'a pazarlık usulü ile verildi.

Atatürk Havalimanı'nı yıkan Yapı ve Yapı, Asi Nehri'ni yapacak.

Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıran şirkete TOKİ’den 8 milyarlık 'Millet Bahçesi’ ihaleleri

21B pazarlık usulü ile yapılan ihalede beş şirket geçerli teklif sundu ancak Yapı ve Yapı ile Özaltın ortaklığı ihaleyi kazandı. Aynı ikili 2022 yılında Erdemli-Silifke-Taşucu yolu ihalesini 5 milyar 635 milyon 925 bin TL bedelle kazanmıştı.

Asi Nehri'nin Mart 2026'da bitirilmesi planlanıyor.

AİLE DOSTLARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile Yapı ve Yapı şirketinin sahibinin aile dostları olduğu biliniyor. Erdoğan, 2019’da vefat eden Yapı ve Yapı Şirketi’nin kurucusu Nusret Yıldırım’ın cenazesine kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte katılmıştı.

Erdoğan ile Nusret Yıldırım’ın aile dostu oldukları Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde de yer almıştı.