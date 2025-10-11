ABD'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste meydana gelen şiddetli patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, patlama sonucu hayatını kaybedenler olduğunu ancak kesin ölü sayısını bilinmediğini paylaştı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten Accurate Energetic Systems adlı tesiste büyük bir patlama yaşandı.

19 KİŞİ KAYIP!

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin olduğunu teyit etti ancak ölü sayısına ilişkin henüz detaylı bilgi vermedi. Davis'in aktardığı en kritik bilgi ise patlama sonrası 19 kişinin kayıp olduğu yönünde. Yetkililerin, kayıp kişilerin aileleriyle temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Patlamanın yaşandığı tesis, Tennessee kırsalında askeri mühimmat üretimi yapıyor. Olayın ardından yetkililer, patlamanın nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir çalışma başlattı.

Patlamanın şiddeti, olay yerine yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanların evlerinin sallanmasıyla da hissedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri de gelişmeleri yakından incelediklerini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

