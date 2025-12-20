Suriye'deki IŞİD operasyonuna ABD'den açıklama geldi: "Savaş değil intikam"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Palmira’da ABD güçlerine yönelik saldırıya misilleme olarak Suriye’de IŞİD hedeflerine karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin konuşan Hegseth, “Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” dedi.

Suriye'de 13 ve 14 Aralık'ta ABD askerleri ve Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 ABD askeri ve bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bunun üzerine ABD IŞİD'e karşı Suriye'de operasyon başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD'ın 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerini hedef alan saldırısına karşı misilleme başlatıldığını belirterek bu kapsamda bölgede örgüte ait hedeflere yönelik güçlü ve kapsamlı operasyonlar yürütüldüğünü bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, da Suriye'de IŞİD’e yönelik başlatılan operasyona ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “13 Aralık'ta Palmira kentinde ABD güçlerine düzenlenen saldırıya doğrudan yanıt olarak, IŞİD militanlarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahin Gözü Operasyonu’nu başlattık. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanıdır” dedi.

ABD Suriye’de askeri operasyon başlattıABD Suriye’de askeri operasyon başlattı

Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!

"BİRÇOĞUNU ÖLDÜRDÜK VE DEVAM EDECEĞİZ"

Donald Trump liderliğindeki ABD’nin, halkını savunmak için asla tereddüt ve pes etmeyeceğini söyleyen Hegseth, “Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve endişeli hayatınızın geri kalanını, ABD'nin sizi arayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık, birçoğunu öldürdük ve devam edeceğiz” diye konuştu.

70'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Suriye'deki 70'den fazla IŞİD hedefinin 100'den fazla hassas mühimmatla vurulduğu ifade edildi.

Kaynak:DHA/AA

