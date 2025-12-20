ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı

ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı
Yayınlanma:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de IŞİD'in düzenlediği ve 2'si asker olmak üzere 3 ABD'linin öldüğü saldırıya yanıt olarak "Şahin Gözü Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı. Hegseth, bunun bir savaş değil "intikam ilanı" olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına askeri misilleme yapılacağını duyurdu. Hegseth, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, başlatılan harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞAHİN GÖZÜ OPERASYONU" BAŞLATILDI

Hegseth, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde IŞİD mensubu bir saldırganın düzenlediği eylem sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesine yanıt olarak "Şahin Gözü Operasyonu (Operation Hawkeye Strike)"nun başlatıldığını bildirdi. Hegseth, bu operasyonun bir savaş başlangıcı olmadığını, bir "intikam ilanı" olduğunu ifade etti.

SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Operasyonun nedeni, 13 Aralık'taki kanlı saldırıydı. Tek başına hareket eden bir IŞİD teröristinin düzenlediği pusu sonucu 3 Amerikalı ölmüş, 3 ABD askeri de yaralanmıştı.

HEGSETH'DEN SERT MESAJ: "SİZİ ARAYACAĞIZ, BULACAĞIZ, ÖLDÜRECEĞİZ"

Savunma Bakanı Hegseth, operasyonla ilgili paylaşımında son derece sert bir dil kullandı. Hegseth, "Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz" dedi. Operasyonun taktik ve teknik detayları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

