Son dakika | 32 ilde IŞİD operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 32 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunu açıkladı. 170 şüphelinin yakalandığı 2 haftadır devam eden operasyonlarda şüphelilerin geçmiş dönemde IŞİD içerisinde faaliyet yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları ifade edildi.
Yakalanan 170 şüpheliden 10'unun ilk etapta tutuklandığı ve 15'i hakkında da adli kontrol hükümlerinin verildiği ifade edilirken diğer şüphelilerin de işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
IŞİD operasyonları;
- Adana,
- Afyonkarahisar,
- Amasya,
- Ankara,
- Antalya,
- Aydın,
- Bolu,
- Çankırı,
- Çorum,
- Diyarbakır,
- Düzce,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- Hatay,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kahramanmaraş,
- Kilis,
- Kocaeli,
- Muğla,
- Niğde,
- Ordu,
- Osmaniye,
- Sakarya,
- Samsun,
- Siirt,
- Şanlıurfa,
- Tekirdağ,
- Uşak,
- Van,
- Yalova ve
- Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde yapıldı.
Yerlikaya konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
“32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık”
Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,
Örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarımızda yakalandı.
İlk etapta;
10’u TUTUKLANDI.
15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.