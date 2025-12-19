Güllü'nün kızının yeni mesajları ortaya çıktı: Annemi öldüreceğim sonunda!

26 Eylül'de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm." demişti.

Güllü'nün ölümüne ilişkin bir iddia daha dosyaya girdi: Eski eşi de dahil oldu

Müşteki olarak ifade veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ifadesinde şunları söylemişti:

"Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir."