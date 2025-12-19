Güllü'nün kızının yeni mesajları ortaya çıktı: Annemi öldüreceğim sonunda!

Güllü’nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçundan tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Bircan Dülger'e attığı yeni mesajlar ortaya çıktı.

26 Eylül'de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm." demişti.

gullunun-olumu-sorusturmasinda-ev-hapsi-1068479-317049.jpg

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Müşteki olarak ifade veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ifadesinde şunları söylemişti:

"Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir."

3846475-57891470a56aac11f9fc3fca518bbbb8.jpg
Sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan ve Tuğberk Yağız Gülter

Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in 26 Mayıs 2025'te Bircan Dülger'e attığı yeni mesajlar ortaya çıktı.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayınlanan mesajlarda Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Başka çare yok", "Ben Kervan'sız ölürüm ya da annemi öldüreceğim sonunda" şeklinde mesajlar gönderdiği görüldü.

esra-ezmeci.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

