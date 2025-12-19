Antalya'da kaza sonrası silahlı saldırı: Restoran işletmecisini pompalı tüfekle vurdu

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Kardaş yönetimindeki 07 LL 598 plakalı otomobil, bir restoranın yanında park halindeki iki araca çarparak hasara yol açtı. Kazanın ardından restoran işletmecisi Aytaç Karadede ile sürücü Hasan Kardaş ve yanındaki M.K. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Hasan Kardaş, işletmeci Karadede’yi bacağından vurdu. Saldırgan, olayın ardından çevreye 6 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

YARALININ DURUMU İYİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Aytaç Karadede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karadede’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Hasan Kardaş ve M.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

2.17 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Emniyette yapılan kontrollerde sürücü Hasan Kardaş’ın 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hasan Kardaş ve M.K., "Kasten yaralama", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.