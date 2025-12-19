DEM Parti İmralı heyeti yarın Erkan Baş ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yürüttüğü siyasi parti ziyaretleri yarın önemli görüşmelerle devam edecek. Heyetin, 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği açıklandı. TİP ziyaretinden hemen önce, saat 14.00’te ise heyetin yine TBMM çatısı altında AKP grubuna bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

CHP ZİYARETİ PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Heyetin daha önce planlanan ancak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ziyareti için de yeni takvim belirlendi. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek.