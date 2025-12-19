DEM Parti İmralı heyeti yarın Erkan Baş ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti yarın Erkan Baş ile görüşecek
Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yürüttüğü siyasi parti ziyaretleri yarın önemli görüşmelerle devam edecek. Heyetin, 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği açıklandı. TİP ziyaretinden hemen önce, saat 14.00’te ise heyetin yine TBMM çatısı altında AKP grubuna bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"Yılmaz Tunç'tan süreç için düzenleme açıklaması! "Barış yasası demek doğru değil"

CHP ZİYARETİ PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Heyetin daha önce planlanan ancak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ziyareti için de yeni takvim belirlendi. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

