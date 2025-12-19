Mind Vorteks kanalının sahibi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Youtube'da yayın yapan Mind Vorteks kanalının sahibi gözaltına alındı. Yapılan aramada kanalın sahibi Bulu'nun çok sayıda elektronik eşyasına el konuldu.

Flash Haber ile başlayan operasyon dalgası HaberTürk ve Show TV ile sürerken dijital yayın platformu Gain'e yapılan operasyon ses getirmişti. Yasa dışı bahis ve kara para aklama gerekçesi ile yapılan medya operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

MİND VORTEKS KANALININ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; Mind Vorteks Youtube kanalının sahibi Bedirhan Gülhan Bulu, sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

mind-vorteks-kanalinin-sahibi-gozaltina-alindi-2.jpg

Gözaltı kararının sebebi henüz bilinmezken Bulu'nu telefonu, bilgisayarı, harici hafıza ve USB bellekleri dahil tüm teknolojik eşyalarına el konuldu.

mind-vorteks-kanalinin-sahibi-gozaltina-alindi-3.jpg

YouTube'da suç dünyası, Türkiye'deki mafya oluşumları ve kriminal olaylar hakkında dosyalar hazırlayarak ciddi bir abone sayısına ulaşan Bulu'nun kanalı hakkında daha önce erişim engeli kararı verilmişti. Erişim engelinin Narin Güran cinayeti videosundan sonra gelmesi dikkat çekmişti.

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

