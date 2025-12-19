AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler

Kırıkkale’de bulunan AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının iddianamesinden yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 19 Eylül 2025 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı. Sungur ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, beşi tutuklu 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” yani “bir kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede; Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer aldı.

SORUŞTURMA MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI!

İddianamede savcılık soruşturmasının Cihan Sivri isimli müteahhidin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başlandığı ifade edilirken Sivri ifadesinde, “Müteahhidi olduğu Ay Yıldız isimli proje üzerinden belediye görevlilerinin ve belediye görevlileri ile ortak hareket eden kişilerin kendisinden haksız olarak para aldığını” ifade etti.

TELEFONLARINDAN WHATSAPP’I SİLMİŞLER”

Şüphelilerin “Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri ve elde edilen paraları aralarında paylaştıkları” belirtilen iddianamede, bazı şüphelilerin cep telefonlarından “WhatsApp uygulamasını sildiği” vurgulandı.

İddianamede, konuya ilişkin “Bazı şüphelilerin cep telefonlarında herkesin gündelik hayatta sıklıkla kullandığı WhatsApp gibi programların olmadığı-silindiği tespit edildi. Örneğin Yusuf Kocabey, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ali Gümüşsoy, Zeki Çelik isimli şüphelilerin telefonunda WhatsApp programının bulunmadığının, Hakan Baytok'un da WhatsApp programını silmediği, ancak tüm mesajlaşma kayıtlarını sildiği anlaşıldı.” ifadelerine yer verildi.

Bazı şüphelilerin verdikleri ve kendilerinin kullanımında olduğunu iddia ettiği cep telefonlarının ise kendilerinin kullanımında olduğuna dair herhangi bir bilginin dahi olmadığı tespit edilirken “Bu husus şüphelilerin telefonu fabrika ayarlarına geri gönderdiği veya başka bir kişiye ait boş bir telefonu kendi telefonu diyerek verdiğine dair şüphe uyandırmaktadır.” denildi.

“DİLEKÇE İMZALATMAK İSTEDİLER”

Soruşturma sürecinde Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olduğu ifade edilen Yekta Niyazi Yıldırım, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek etkin pişmanlıktan faydalandı.

Milyonlarca liralık para trafiğini yöneten ve tutuksuz yargılanan Yıldırım, 11 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifadede, “Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un Özel Kalemi Mehmet S.'nin kendisini WhatsApp uygulaması üzerinden aradığını, ‘Vali, İl Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı’nın Ahmet Sungur’a kumpas kurduğuna’ dair dilekçe imzalatmak istediğini” ifade etti. Yıldırım, ifadesinin devamında ise, “Bu dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na ve AKP Genel Merkezi’ne gönderilmek istendiğini” söyledi.

İŞ İNSANI SUNGUR’A AUDİ VERMİŞ!

Öte yandan iddianamede, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un S.G.Ç. isimli kadın ile otel kayıtlarının bulunduğu da yer aldı.

S.G.Ç. savcılık ifadesinde “Beş senedir Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu, Ahmet'in kendisine baktığını ve evinin kirasını ödediğini” aktarırken “Ahmet Sungur’un S.G.Ç.’ye Opel marka bir araç aldığı, Seher Gül Çınar’ın aracı beğenmemesi üzerine Opel marka aracı geri alıp Jetta marka başka bir araç aldığı…” denildi.

Ayrıca Ahmet Sungur'un iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık isimli şirket adına kayıtlı Audi A8 marka aracını kullandığı ve PTS kayıtları ile trafik kontrollerinin de bunun delili olduğu belirtildi.