AKP'de 'Yahşihan' krizi! Koltuk kavgası dört tur sürdü genel merkez de izledi

Yayınlanma:
Yolsuzluk iddiası ile tutuklanan Ahmet Sungur'un yerine Yahşihan Belediye Başkan Vekili seçildi. Belediye meclisindeki seçimde adayların ikisi de AKP'liydi. AKP Genel Merkezi seçimi takip etmesi için yönetici gönderdi. İlçe bir kriz mi yaşandı sorusu akıllara geldi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, yolsuzluk iddiası ile tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldı.

Yahşihan Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi düzenlendi.

Mecliste AKP'den sekiz, MHP'den beş ve CHP'den iki üye bulunuyor.

Toplam 15 kişilik mecliste yalnızca AKP'den başkanvekilliği için aday çıktı.

AKP'LİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

AKP'li Hüseyin Şenol ve AKP'li Aydın Demirdilek karşı karşıya geldi.

Demirdilek, dördüncü turda 10 oy, Şenol ise beş oy aldı. Böylece Demirdilek başkanvekili seçildi.

AKP'li Hüseyin Şenol

Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçede, mecliste AKP'nin çoğunlukta olmasına rağmen seçimi takip için genel merkezden yönetici gönderilmesi dikkat çekti.

AKP'li Aydın Demirdilek

AKP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Baykan, seçimi takip etmek için ilçeye geldi.

KOLTUK KRİZİ Mİ YAŞANDI? NEDİR BU YAHŞİHAN BİR TÜRLÜ PAYLAŞILAMADI

Her iki AKP'linin kıyasıya yarışıp dördüncü tura kadar giden seçimde Baykan'ın bulunması dikkat çekti.

Bu durum, ilçede AKP'liler arasında bir koltuk krizi mi yaşandı sorusunu gündeme getirdi.

Öte yandan seçimde AKP'li rakibini hezimete uğratan AKP'li Demirdilek şu açıklamayı yaptı:

"Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum."

AKP, tutuklanan Sungur'u ihraç için disipline sevk etmişti.

AKP’li belediye başkanın Sungur'u, makam şoförü yakmış!AKP’li belediye başkanın Sungur'u, makam şoförü yakmış!

OĞLU DA MAYISTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sungur'un oğlu Mahir Sungur, havaya silahı ile ataş açması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahir Sungur için AKP Kırıkkale Vekili Mustafa Kaplan'ın 'serbest bırakılması için' devreye girdiği iddia edilmişti.

İfadesi alınan Mahir Sungur serbest bırakılmıştı.

SUNGUR'DAN ÖNCEKİ BAŞKANDA TUTUKLANMIŞTI

Yahşihan ilçesinin önceki belediye başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz dört arkadaşı ile tutuklanmıştı. AKP'li Sungur, göreve gelir gelmez 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

