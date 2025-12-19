Son Dakika | Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Saat 16.19 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: