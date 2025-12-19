Son Dakika | Kahramanmaraş'ta deprem!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Saat 16.19 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.2 (Ml)
- Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
- Tarih:2025-12-19
- Saat:16:19:08 TSİ
- Enlem:38.20472 N
- Boylam:36.70222 E
- Derinlik:10.82 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2025
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km
Detay:https://t.co/xJsP3JsNdq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi