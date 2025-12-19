Son Dakika | Kahramanmaraş'ta deprem!

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta deprem!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Saat 16.19 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

thumbs-b-c-503262cc8379e41566dda4b422775fea.jpg

Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

  • Büyüklük:4.2 (Ml)
  • Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
  • Tarih:2025-12-19
  • Saat:16:19:08 TSİ
  • Enlem:38.20472 N
  • Boylam:36.70222 E
  • Derinlik:10.82 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Türkiye
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı