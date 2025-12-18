İş insanı AKP’li başkana lüks otomobil vermiş

Kırıkkale’nin AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı. 19 Eylül 2025 tarihinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Sungur ve 4 kişi tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, beşi tutuklu toplam 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer aldı.

Son Dakika | AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, savcılık soruşturmasının Cihan Sivri isimli müteahhidin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başladığı ifade edilen iddianamede, Sivri’nin ifadesine yer verildi. Sivri, ifadesinde “Müteahhidi olduğu Ay Yıldız isimli proje üzerinden belediye görevlilerinin ve belediye görevlileri ile ortak hareket eden kişilerin kendisinden haksız olarak para aldığını” anlattı.

OTEL KAYITLARI DA YER ALDI!

Savcılık, şüphelilerin mal varlığı ile araç ve otel kayıtlarını da araştırırken tutuklu bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un Seher Gül Çınar isimli bir kadın ile otel kayıtları da iddianamede yer aldı.

Seher Gül Çınar ise, verdiği savcılık ifadesinde “Beş senedir Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu, Ahmet'in kendisine baktığını ve evinin kirasını ödediğini” belirtti. İddianamede, “Ahmet Sungur’un Seher Gül Çınar'a Opel marka bir araç aldığı, kadının aracı beğenmemesi üzerine aracı geri alıp Jetta marka başka bir araç aldığı…” denildi.

İddianamede, “Ahmet Sungur'un bahçesinde yapılan arama işlemi sırasında ele geçirilen tüfek ve kartuşlar ile ilgili olarak ayrıca işlem yapıldığı” da belirtildi.

AKP’Lİ BAŞKANA İŞ İNSANI AUDİ VERMİŞ!

Aynı zamanda Ahmet Sungur'un iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık isimli şirket adına kayıtlı Audi A8 marka aracını kullandığı ve PTS kayıtları ile trafik kontrollerinin de bunun delili olduğu da ifade edilirken Ulaş Biçer’in 2015 yılına kadar Yahşihan Belediyesi’nde müdürlük ve başkan yardımcılığı yaptığı, daha sonra ise istifa ederek şirketler kurup iş insanı olduğu kaydedildi.

Savcılık, “Gülselin Güneş, Hüseyin Güngör ve Serkan Düğer isimli şüphelilerin Yahşihan Belediyesi’nde fiili olarak çalışmamasına rağmen sigorta girişi yapılıp maaş aldığı yönünde makul şüphenin oluştuğunu ve bu sebeple ayrıca soruşturma yürütüldüğünün” bilgisini de paylaştı.

“29 MİLYON TL’Yİ ARALARINDA PAYLAŞTILAR”

İddianamede yolsuzluğun boyutu "Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…" ifadeleriyle ortaya kondu.