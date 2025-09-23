Son Dakika | AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, irtikap iddiası ile tutuklamasının ardından görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı, Sungur'un görevden alınmasının geçici bir tedbir olduğunu bildirdi. Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet SUNGUR,

hakkında “İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.09.2025

NELER OLMUŞTU?

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 Eylül’de belediyeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, önceki dönem başkan yardımcısı O.U, mevcut ve eski imar müdürleri S.A. ile U.B, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S. ile Ankara’da yakalanan S.G.Ç. de yer almıştı.

Belediye Başkanı Sungur dahil beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki adli süreç devam eden Başkan Ahmet Sungur, AKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na da sevk edilmişti.

OĞLU DA MAYISTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sungur'un oğlu Mahir Sungur, havaya silahı ile ataş açması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahir Sungur için AKP Kırıkkale Vekili Mustafa Kaplan'ın 'serbest bırakılması için' devreye girdiği iddia edilmişti.

İfadesi alınan Mahir Sungur serbest bırakılmıştı.

SUNGUR'DAN ÖNCEKİ BAŞKANDA TUTUKLANMIŞTI

Yahşihan ilçesinin önceki belediye başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz dört arkadaşı ile tutuklanmıştı. AKP'li Sungur, göreve gelir gelmez 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu duyurmuştu.

AHMET SUNGUR KİM?

AKP'nin Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 1971 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nü bitirdi. Ardından Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde başlayan Sungur, daha sonra Köy Hizmetleri’nde Elektrik Teknikeri olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Sungur, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.