AKP'li siyasilerin yasak aşkı Yahşihan! Başkanı tutuklamaya götürdü Erdoğan bile duydu

Kırıkkale'de 19 Eylül tarihinde AKP'li belediyeye yapılan operasyonda belediye başkanı Ahmet Sungur dahil 8 kişi gözaltına alınmış, belediye başkanı daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hakkındaki adli süreç devam eden Başkan Ahmet Sungur, AKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na da sevk edilmişti.

Son Dakika | AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Dikkat çeken bu olayın Yahşihan'da ilk defa olmadığı, önceki MHP'li belediye başkanının da tutuklandığı ortaya çıkmış, son belediye başkanı AKP'li Sungur göreve geldiğinde 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre Yahşihan'daki bu olay aslında buz dağının sadece görünen yüzü. Belediye başkanının tutuklandığı bu olayda Ankaralı müteahhitler, bürokratlar ve AKP’li siyasilerin dahil olduğu iddiaları mevcut.

NE YAHŞİHAN'MIŞ MEĞER!

Organize sanayi sitesinden MKE'nin neredeyse tüm önemli fabrikalarının bulunduğu Yahşihan, üniversitenin şehir hastanesinin ve öğrenci yurtlarını da içinde barındırıyor.

Ankara'ya da yakın olması nedeni ile rant merkezine dönen Yahşihan, AKP'li siyasi ve bürokratların da arsa aldığı bir ilçe.

10 bin nüfustan hızla 35 bin nüfusa çıkan bu ilçe gündüzleri 150 bin nüfusa kadar çıkması ile dikkat çekerken, AKP'li siyasilerin arsalarını orman arazisi diyerek gösterip şehir merkezindeki araziler ile değiş tokuş yaptığı yine AKP'li siyasiler tarafından aktarıldı.

OLAY NASIL PATLADI?

Babacan'ın aktardıklarına göre son olayın ortaya çıkmasının nedeni Kırıkkale emniyeti, savcılığı ve jandarmasına yapılan şikayetler ve müteahhitlerin sorunlarını Ankara'ya taşıması. Emniyet ve yargı dosyası ne yapacağız diyerek Ankara'ya sorduklarında ise dosya Erdoğan'ın önüne kadar gitti.

Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: