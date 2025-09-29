AKP'li siyasilerin yasak aşkı Yahşihan! Başkanı tutuklamaya götürdü Erdoğan bile duydu
Kırıkkale'de 19 Eylül tarihinde AKP'li belediyeye yapılan operasyonda belediye başkanı Ahmet Sungur dahil 8 kişi gözaltına alınmış, belediye başkanı daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hakkındaki adli süreç devam eden Başkan Ahmet Sungur, AKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na da sevk edilmişti.
Son Dakika | AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Dikkat çeken bu olayın Yahşihan'da ilk defa olmadığı, önceki MHP'li belediye başkanının da tutuklandığı ortaya çıkmış, son belediye başkanı AKP'li Sungur göreve geldiğinde 1 milyar liranın üzerinde kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre Yahşihan'daki bu olay aslında buz dağının sadece görünen yüzü. Belediye başkanının tutuklandığı bu olayda Ankaralı müteahhitler, bürokratlar ve AKP’li siyasilerin dahil olduğu iddiaları mevcut.
NE YAHŞİHAN'MIŞ MEĞER!
Organize sanayi sitesinden MKE'nin neredeyse tüm önemli fabrikalarının bulunduğu Yahşihan, üniversitenin şehir hastanesinin ve öğrenci yurtlarını da içinde barındırıyor.
Ankara'ya da yakın olması nedeni ile rant merkezine dönen Yahşihan, AKP'li siyasi ve bürokratların da arsa aldığı bir ilçe.
10 bin nüfustan hızla 35 bin nüfusa çıkan bu ilçe gündüzleri 150 bin nüfusa kadar çıkması ile dikkat çekerken, AKP'li siyasilerin arsalarını orman arazisi diyerek gösterip şehir merkezindeki araziler ile değiş tokuş yaptığı yine AKP'li siyasiler tarafından aktarıldı.
OLAY NASIL PATLADI?
Babacan'ın aktardıklarına göre son olayın ortaya çıkmasının nedeni Kırıkkale emniyeti, savcılığı ve jandarmasına yapılan şikayetler ve müteahhitlerin sorunlarını Ankara'ya taşıması. Emniyet ve yargı dosyası ne yapacağız diyerek Ankara'ya sorduklarında ise dosya Erdoğan'ın önüne kadar gitti.
Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
İKTİDAR Partisi’nde son birkaç hafta içerisinde yapılan operasyonlar hakkında ilginç olaylar anlatılıyor. Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanının tutuklanmasıyla sonuçlanan olaya Ankaralı müteahhitler, bürokratlar ve AKP’li siyasilerin dahil olduğu iddiaları var. Yahşihan belediyesi operasyonu, saraydaki toplantının ardından 8 saat içinde işleme konmuş…
Anlayacağınız parti hem oy kaybını hem itibar kaybını bu operasyonlarla önlemeye çalışıyor. Belediye başkanlıkları ve il başkanlıklarıyla ilgili son kararların alınmasında, genel merkezdeki yeni genel başkan yardımcılarının etkili olduğu ve sorunları saraya taşıdığı anlatılıyor.
Buzdağının görünmeyen tarafına ilişkin fikir vermesi açısından Kırıkkale Yahşihan Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddialarına özel olarak bakmak gerekir. Sıradan bir ilin, sıradan ilçesindeki yolsuzluk gibi görünen olayın perde arkasında farklı hikayeler var.
Yahşihan belediye sınırları, Kırıkkale ilinin temel taşını oluşturan tüm yatırımların yapıldığı yer. Yani organize sanayi sitesinden tutun da MKE’nin neredeyse tüm önemli fabrikaları, işletmeleri orada. Üniversite, öğrenci yurtları, şehir hastanesi gibi hizmet binalarının tamamı yine Yahşihan belediyesi sınırları içerisinde.
Hal böyle olunca, Ankara’ya son derece yakın olan ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Yahşihan, son yıllarda rant merkezine dönüşmüş. Ankaralı iş adamları, müteahhitlerin yanı sıra, AKP’li bürokratlardan AKP’li siyasetçilere kadar birçok ismin Yahşihan sınırları içerisinde arsa alımlarında belirgin bir artış görülmüş.
İddiaya göre, şehrin dışında ucuza alınan bu arsalar, daha sonra ‘orman arazisi’ gösterilerek karşılığında şehir merkezindeki arazilerle değiş-tokuş edilmiş. Değersiz arazilerin sahipleri birden imara açık arsa sahiplerine dönüştürülmüş. Partide anlatılan bu. Roketsan’ın yeni tesislerinin bulunduğu ilçede de benzer hareketlenmeler olduğu anlatılıyor.
10 bin nüfuslu Yahşihan hızla 35 bin nüfusa yükselmiş. Bu rakam çok küçük görünebilir ama ilçenin gündüz nüfusu 150 bine çıkıyormuş. Büyük sanayi kuruluşları gayrimenkul fiyatlarını hızla yükseltmiş.
Tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un AKP’de epey bir geçmişi var. Yolsuzluk iddiaları çok eskiye dayanıyor. 2014 yılında dönemin Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, bu iddialar üzerine başkanın partiden ihracı için genel merkeze girişimde bulunuyor. Maalesef birileri devreye girerek engelliyor.
İlçe her seçimde bir MHP’de, bir AKP’de kalıyor. İlginçtir, ilçenin son iki belediye başkanı da cezaevinde. Cezaevindeki MHP’li eski başkanın, aslen AKP’li olduğu söyleniyor. Aday gösterilmeyince parti değiştirmiş.
Gelelim, olayın patlamasına. Kent rantı, özel hayat sorunları, pervasız hareketler ayyuka çıkıyor. Başkan Ankara’ya yakın olmanın nimetlerinden yararlanırken, doğal olarak zararını da görüyor. Kırıkkale emniyetine, savcılığa ve jandarmaya gelen çok sayıda şikayet, hasır altı edilemez hale geliyor. Özellikle müteahhitler yaşadıkları sorunları Ankara’ya taşıyor.
Kırıkkale emniyet ve yargısı ‘ne yapacağız’ diye Ankara’ya soruyor. Dosya, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı’na geliyor. Başkan Mustafa Demir dosyayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürüyor. O görüşmenin ardından 8 saat geçmeden başkan tutuklanıyor.
Konunun daha da büyüyüp, Ankara’daki ünlü siyasilere ulaşma potansiyeli nedeniyle hızlı davranıldığını iddia edenler olduğu gibi, “Kapatılamayacak hale gelmişti. İl kaynıyordu” diyen de var. “Sadece CHP’li belediyeler üzerine gidiliyor algısını yıkma amacı taşıyor” yorumu yapan da bulunuyor…