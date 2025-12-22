Para dolu çalmayı çalmak istediler: Silahlı kapkaççılar silah görünce kaçtı

Yayınlanma:
Başakşehir’de 2 şüpheli, bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin çantasını almak istedi. Çanta sahibinin silahıyla havaya ateş açması üzerine şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi.

SİLAH GÖSTEREREK ÇANTAYI ALMAK İSTEDİLER

İddiaya göre; bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önünü kesen 2 şüpheli, silah göstererek çantasını gasbetmek istedi.

SİLAHA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Şüphelilerden biri, direnen çanta sahibini korkutmak amacıyla havaya ateş açtı. Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran çanta sahibi de havaya 2 el ateş ederek karşılık verdi. Yaşananlar sonrası şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"SOYGUNCULAR ATEŞ AÇMIŞ"

Bankaya para çekmeye gelen bir kişi, “Bankaya para çekmeye gelmiştik. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini gördük. Parayı çeken kişi aracına bindiği sırada soyguncular ateş açmış" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

