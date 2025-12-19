AKP'nin süreç raporuna MHP'den ilk yorum

AKP, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sunduğu İmralı Süreci raporunu bugün TBMM Genel Başkanlığı'na sundu. AKP'nin raporu 63 sayfa ve 15 bölümden oluşuyor. AKP süreç raporunu dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sundu.

Erdoğan'ın onayından geçen rapor bugün AKP'liler Mustafa Şen ve Abdulhamit Gül tarafından TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu. AKP'nin raporunda SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına uyması şart koşuldu.

AKP süreç raporunu Meclis'e sundu

MHP'DEN İLK YORUM

AKP'nin raporunu teslim etmesinin ardından MHP'den ilk yorum Feti Yıldız'dan geldi. Sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklamada bulunan Feti Yıldız, raporun teyit mekanizması bölümünün MHP'nin raporunda belirtilen teyit kısmı ile tam bir paralellik taşıdığını kaydetti.

AK Parti raporunun teyit mekanizması bölümü,

Milliyetçi Hareket Partisinin raporunda belirtilen teyit ve bu durumun resmi olarak ilanı ile tam bir parelellik taşımaktadır.



İlkesel Eşik: Tespit ve Teyit Mekanizması

Terör örgütünün silah bırakmasının, kendisini tasfiye ettiğinin,… — Feti Yıldız (@YildizFeti) December 19, 2025

Yıldız, sürecin en önemli noktasının PKK'nın silah bırakmasının devlet tarafından tespit ve teyit edilmesi olduğunu ifade etti. Yıldız'a göre bu eşik, sonrasında atılacak olan bütün yasak ve idari adımların temeli niteliğinde.

Yanlış, eksik veya zamansız bir tesbitin toplumun adalet duygusunu sarsacağı hem de güvenlik riskini yeniden üretme ihtimali barındırdığından dolayı tespit ve teyir mekanizmasının titizlikle yürütülmesi gerektiği yine Feti Yıldız tarafından ifade edildi.

