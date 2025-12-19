Adli Tıp Kurumu Başkanı uyuşturucu testi için süre verdi!

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, uyuşturucu testlerinin sonuçlanmasının süresini açıkladı.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün öğle saatlerinde İstanbul’da bir etkinlikte Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile karşılaştığını ifade etti. “Son günlerde kamuoyunda çokça konuşulan yasaklı madde testleri konusunda merak ettiklerimi kendisine sordum. Açık söylemek gerekirse, biraz da ısrarcı oldum.” ifadelerini kullanan Metan, “Özellikle toplumda yaygın olan bir kanaati hatırlattım: “Saç telinden en fazla 3 aya kadar tespit yapılabildiği söyleniyor…” sözlerini sarf etti.

“12 AYA KADAR GERİYE DÖNÜK YASAKLI MADDE TESPİTİ YAPILABİLİYOR”

Hızır Aslıyüksek’in, bu noktada kendisine itiraz ettiğini ifade eden Metan, “Hızır Aslıyüksek, bunun yanlış bir bilgi olduğunu söyledi ve altını özellikle çizdi: “Saç örneğinden 12 aya kadar geriye dönük yasaklı madde tespiti yapılabiliyor.” Yani bugün saçtan alınan tek bir örnekle, bir kişinin son bir yıl içindeki kullanımına dair sonuca ulaşmak mümkün.” ifadelerine yer verdi.

“KANDAN YAPILAN TESTLER YAKLAŞIK 1 GÜN”

“Sohbet ilerledikçe testlerin kapsamı da netleşti” ifadelerini aktaran Metan, Adıgüzel’in “Kandan yapılan testler yaklaşık 1 gün, idrar testleri 1 ila 7 gün, tırnaktan alınan örnekler ise 3 aya kadar geriye dönük tespit imkânı sunuyor.” dediğini ifade etti ve “Tüm bu analizlerin, son teknoloji yöntemlerle yapıldığını özellikle vurguladı.” sözlerini sarf etti.