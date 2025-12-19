Adli Tıp Kurumu Başkanı uyuşturucu testi için süre verdi!

Adli Tıp Kurumu Başkanı uyuşturucu testi için süre verdi!
Yayınlanma:
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, uyuşturucu testine ilişkin bilgi verdi. Aslıyüksek,” Kandan yapılan testler yaklaşık 1 gün, idrar testleri 1 ila 7 gün, tırnaktan alınan örnekler ise 3 aya kadar geriye dönük tespit imkânı sunuyor.” ifadelerine yer verdi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, uyuşturucu testlerinin sonuçlanmasının süresini açıkladı.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün öğle saatlerinde İstanbul’da bir etkinlikte Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile karşılaştığını ifade etti. “Son günlerde kamuoyunda çokça konuşulan yasaklı madde testleri konusunda merak ettiklerimi kendisine sordum. Açık söylemek gerekirse, biraz da ısrarcı oldum.” ifadelerini kullanan Metan, “Özellikle toplumda yaygın olan bir kanaati hatırlattım: “Saç telinden en fazla 3 aya kadar tespit yapılabildiği söyleniyor…” sözlerini sarf etti.

Uyuşturucu operasyonunda iki kişiye yakalama kararı varUyuşturucu operasyonunda iki kişiye yakalama kararı var

“12 AYA KADAR GERİYE DÖNÜK YASAKLI MADDE TESPİTİ YAPILABİLİYOR”

Hızır Aslıyüksek’in, bu noktada kendisine itiraz ettiğini ifade eden Metan, “Hızır Aslıyüksek, bunun yanlış bir bilgi olduğunu söyledi ve altını özellikle çizdi: “Saç örneğinden 12 aya kadar geriye dönük yasaklı madde tespiti yapılabiliyor.” Yani bugün saçtan alınan tek bir örnekle, bir kişinin son bir yıl içindeki kullanımına dair sonuca ulaşmak mümkün.” ifadelerine yer verdi.

metan.png

“KANDAN YAPILAN TESTLER YAKLAŞIK 1 GÜN”

Sohbet ilerledikçe testlerin kapsamı da netleşti” ifadelerini aktaran Metan, Adıgüzel’in “Kandan yapılan testler yaklaşık 1 gün, idrar testleri 1 ila 7 gün, tırnaktan alınan örnekler ise 3 aya kadar geriye dönük tespit imkânı sunuyor.” dediğini ifade etti ve “Tüm bu analizlerin, son teknoloji yöntemlerle yapıldığını özellikle vurguladı.” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Türkiye
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Taksi tartışmasında saç saça baş başa girdiler
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı