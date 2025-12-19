Rojin'in telefonu İspanya'da! Adalet Bakanı Tunç gelinen aşamayı açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz yıl 27 Eylül günü Van’da kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasındaki son durumu aktaran Yılmaz Tunç, Kabaiş’in telefonunun inceleme için İspanya’ya gönderildiğine dikkat çekti.

“ŞU ANDA TELEFON İSPANYA’DA İNCELEME AŞAMASINDA”

Açıklamasında, “Rojin Kabaiş'le ilgili soruşturma telefon incelemesi ile ilgili olarak devam ediyor. OECD Adalet Bakanları toplantısında İspanya Adalet Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bakanı, Adalet Bakanlığı'nda ziyaret etmiştim. Orada da konuyu teferruatlı bir şekilde anlatmıştık. İspanya'da bu telefonun çözümü ile ilgili çalışma yapılabileceğini, öğrendik.” ifadelerini kullanan Tunç, “ İspanya Adalet Bakanı Sayın Garcia İçişleri Bakanıyla da irtibat kurarak bu noktada görevlendirmeler yapılmıştı. Biz de telefonu görevlilerle birlikte gönderdik. Şu anda telefon İspanya'da inceleme aşamasında.” sözlerini sarf etti.

Tunç, “Tabii son aldığımız bilgiye göre 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesi ile ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Tabii telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak. Daha önce yapılan delil tespitleri vardı. Dijital incelemeler vardı. Tabii bir sonuca ulaşılamamıştı.” bilgisini paylaşarak “Burada telefonun incelenmesiyle birlikte telefonun çözülmesiyle beraber burada konunun aydınlatılması ile ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz.” dedi.

“BİR SONUCA ULAŞABİLMEYİ UMUYORUZ”

Rojin’in hayatını kaybetmesinin herkesi derinden sarstığını ifade eden Tunç, “Ailesinin acısını buradan bir kez daha paylaşıyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Evlat acısı tabii ki kolay değil. Onlar da aydınlatılmasını istiyor bir an önce" sözlerini sarf etti.

Tunç, açıklamasının devamında “Bizler de tabii bu geçtiğimiz süreç içerisinde adli tıp incelemeleri, diğer kriminal incelemelerle bir sonuca ulaşılamayınca telefonun şifresinin de çözülmesinin İspanya'da mümkün olduğunu öğrendik ve İspanya adli makamlarıyla adli yardımlaşma kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şifrelerin çözülmesiyle beraber bir sonuca ulaşabilmeyi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.