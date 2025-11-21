Rojin cinayetinde bir tanık ortaya çıktı ama ifade alınmadı! Van'da neler oluyor? Baba isyan etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmasından 18 gün sonra ölü olarak bulundu.

İntihar denilen olay baba Nizamettin Kabaiş'in adalet mücadelesi ile kapanmadı. Rojin'in bedeninden iki erkeğe ait DNA örnekleri çıktı. Cinayet soruşturması açıldı.

Rojin'in öldürülmesine ilişkin bir tanık ortaya çıktı.

MANİSA'DAN TANIK ORTAYA ÇIKTI

GazeteDetay'ın aktardığına göre, Manisa'daki bir vatandaş savcılığa gidip Rojin'i kaybolduğu gün ona benzeyen genç bir kadının zorla bir erkek tarafından arabaya bindirildiğini ifade etti. Manisa'da savcılığa giden o tanık, "Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolundan tuttu, ‘Yürü gidiyoruz’ dedi. Kız da ‘Babamın haberi var mı?’ diye sordu. O kişi de ‘Var’ yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker Rojin cinayeti için para ödülü koydu

VAN BAROSU: TANIĞIN İFADESİ ALINMADI

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Van Barosu, o tanığın hala soruşturma kapsamında alınmış bir ifadesi ve beyanı olmadığını açıkladı.

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz şöyle konuştu:

"Haber yapıldı ama bu şahıs sadece dilekçe göndermiş. Henüz bir beyanı yok, alınmış bir ifade yok. Beyanın alınması gerekir. Verdiği saatler netlik kazanmadı. O saatlerde Rojin’in başka yerde olma ihtimali de var, bazı kayıtlar var”

BABA İSYAN ETTİ! "NEDEN BİR YIL SUSTU"

Kızı için adalet mücadelesi veren Nizamettin Kabaiş de şunları ifade etti:

"Ailemden şüphelendiğim hiçbir kişi yok, zaten hepsinin ifadesi alındı, DNA örnekleri verildi. Bu tanık neden 1 yıl boyunca sustu? Neden, merak ediyoruz"

Öte yandan Rojin'in faillerinin ortaya çıkması için 25 milyon lira para ödülü koyan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu" demişti.

NELER OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kayboldu. En son Van Gölü kıyısında görülen Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim 2024’te gölde bulundu. İlk Adli Tıp raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kayda geçse de, genç kadının göle nasıl ve neden girdiği belirlenemedi.

Ailenin ve avukatların itirazları sonrası dosya yeniden ele alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim 2025’te dosyaya giren yeni raporunda, Kabaiş’in göğüs bölgesiyle vajina iç kısmında iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmada cinsel saldırı ve cinayet şüphesini güçlendirdi.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar DNA örneği alınan kişi sayısının 195’e çıktığı bildirildi.

Kabaiş’in cep telefonu ise dijital verilerin açılabilmesi için İspanya’ya gönderildi.