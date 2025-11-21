Sedat Peker Rojin cinayeti için para ödülü koydu

Van Gölü kıyısında ölü olarak bulunan ve babasının bir yıldır adalet mücadelesi verdiği Rojin Kabaiş'in öldürülmesi ile ilgili Sedat Peker, para ödülü koydu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajda neden ve nasıl Kabaiş dosyasına dahil olduğunu anlattı.

NEDEN BU SÜRECE DAHİL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Peker, sürece nasıl dahil olduğunu ve neden ödül koyduğunu şöyle anlattı:

"Ben kız evlat babasıyım. Olayı ilk duyduğumda çok üzüldüm. Sonra Özcan Bayram isimli Vanlı arkadaşımız X platformu üzerinden bana mesaj yazıp “Rojin cinayetiyle ilgili araştırma yapıp yazı yazdığımızdan dolayı sizin adınız kullanılarak tehdit ediliyoruz. Arabamı kurşunladılar” dedi. Türkiye’den bir iki kardeşime “Bu arkadaşla irtibat kurun. Tehdit eden şahıs kimmiş öğrenin” dedim. O şahsa ortak dostumuz vasıtasıyla haber yolladım. Rojin kardeşimizin intihar etmediğine, öldürüldüğüne inandığımı söyledim. Bir daha bu konulara karışmaması yönünde kendisini uyardım. Sonrasında Rojin kardeşimizin öldürülmesi olayına dahil olmam gerektiğine karar verdim."

Peker, kızı Rojin için bir yıldır adalet mücadelesi veren Nizamettin Kabaiş'in cinayetin faillerini bilenlerin 'üniversiteden' olduğunu fakat sustuğunu anlattığını aktardı:

"Rojin’in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın’a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağ olsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu."

Rojin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık: Arabaya bindirilirken 'Babamın haberi var mı?' dedi

"25 MİLYON LİRA HEDİYE EDECEĞİM"

Peker, Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılması için para ödülü koyduğunu açıkladı. Peker, cinayet ile ilgili bilgi belge ve delil kim sağlarsa 25 milyon lira vereceğini ifade etti. Peker şöyle konuştu:



"Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir. Öğrencilersе üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkânları seferber ederim."

Peker, sosyal medyada cinayetle ilgili yapılan etnik ve siyasi yorumlara da tepki gösterdi:

"Sosyal medyada Rojin kardeşimizin öldürülmesiyle ilgili çok iğrenç yazılar gördüm ve duydum. Bu korkunç olayda bile bazıları Türklük, Kürtlük yorumu yaptı. Ahmet Minguzzi kardeşimizin katledilmesiyle ilgili karşılaştırma tarzı şeyler gördüm. Bu zavallı insanlara söyleyeceğim tek söz, Rojin kardeşimiz gibi masumların başına gelen bu insanlık dışı olaylarda dinler, ırklar, mezhepler karşılaştırması yapılmaz. Tüm insanlığın ortak değeri olan vicdan, merhamet ve üzüntü konuşur"

NELER OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kayboldu. En son Van Gölü kıyısında görülen Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim 2024’te gölde bulundu. İlk Adli Tıp raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kayda geçse de, genç kadının göle nasıl ve neden girdiği belirlenemedi.

Ailenin ve avukatların itirazları sonrası dosya yeniden ele alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim 2025’te dosyaya giren yeni raporunda, Kabaiş’in göğüs bölgesiyle vajina iç kısmında iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğu tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmada cinsel saldırı ve cinayet şüphesini güçlendirdi.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar DNA örneği alınan kişi sayısının 195’e çıktığı bildirildi.

Kabaiş’in cep telefonu ise dijital verilerin açılabilmesi için İspanya’ya gönderildi.