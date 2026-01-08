Üç adım daha atsaydı ölecekti! İstanbul'da düşen uçan kaçan çatının haddi hesabı yok

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola savruldu. O sırada kaldırımda, bir mağazanın önündeki kıyafetleri kontrol eden görevli, üzerine doğru gelen parçaları son anda fark ederek kaçtı. Şans eseri yaralanmayan görevlinin ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DENİZKÖŞKLER’DE DIŞ CEPHE KAPLAMALARI DÜŞTÜ

Avcılar’daki bir diğer olay ise Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek yola düştü. Parçaların düştüğü sırada yolda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Sokaktaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan olayların ardından bölgeye sevk edilen belediye ve zabıta ekipleri, parçaların düştüğü noktaları güvenlik şeridine aldı. Bina çevrelerinde sarkan diğer parçaların düşme riskine karşı itfaiye ekipleri kontrollü söküm çalışması başlattı. Yetkililer, fırtınanın devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların bina diplerinde yürürken dikkatli olmalarını istedi.