Üç adım daha atsaydı ölecekti! İstanbul'da düşen uçan kaçan çatının haddi hesabı yok

Yayınlanma:
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli fırtına, Avcılar’da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan kopan çatı parçaları ve dış cephe kaplamaları caddeye düşerken, bir vatandaşın faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, büyük bir gürültüyle yola savruldu. O sırada kaldırımda, bir mağazanın önündeki kıyafetleri kontrol eden görevli, üzerine doğru gelen parçaları son anda fark ederek kaçtı. Şans eseri yaralanmayan görevlinin ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DENİZKÖŞKLER’DE DIŞ CEPHE KAPLAMALARI DÜŞTÜ

Avcılar’daki bir diğer olay ise Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek yola düştü. Parçaların düştüğü sırada yolda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Sokaktaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdıSon dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı

BELEDİYE EKİPLERİNDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan olayların ardından bölgeye sevk edilen belediye ve zabıta ekipleri, parçaların düştüğü noktaları güvenlik şeridine aldı. Bina çevrelerinde sarkan diğer parçaların düşme riskine karşı itfaiye ekipleri kontrollü söküm çalışması başlattı. Yetkililer, fırtınanın devam edeceği uyarısında bulunarak vatandaşların bina diplerinde yürürken dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı