Rojin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık: Arabaya bindirilirken 'Babamın haberi var mı?' dedi
Van'da öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirecek bir tanık ortaya çıktı. Tanık, savcılığa verdiği ifadede, Rojin'i gördüğünü düşündüğünü söyleyerek, "Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs ise 'Var' yanıtını verdi" dedi.

Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için Van'a giden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim günü Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde ölü olarak bulunmuştu.

Halan aydınlatılamayan olayda, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Rojin'in bedeninde kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunmuştu.

SORUŞTURMADA BİR TANIK ORTAYA ÇIKTI

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, aylardır kızının öldürüldüğünü haykırarak katillerin bulunmasını istiyor.

GazeteDetay'ın haberine göre, Manisa'da yaşayan bir vatandaş savcılığa giderek, Rojin'in kaybolduğu gün, genç kız benzeyen birisini gördüğünü ve bir erkek tarafından kolundan tutularak bir arabaya bindirildiğini ifade etti.

"BABAMIN HABERİ VAR MI?" DİYE SORDU

Olay tarihinde eşiyle birlikte bir etkinlik için Van'da bulunduğunu belirten tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda tanık olduğu diyaloğu savcılıkla paylaştı.

Tanık, ifadesinde, Rojin Kabaiş'e benzettiği genç bir kızın yanında, yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek gördüğünü belirterek o anları şöyle anlattı:

"Bir erkek, Rojin’e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs ise 'Var' yanıtını verdi."

ARAÇTA İKİNCİ BİR KİŞİ DAHA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tanığın ifadesindeki en kritik detay ise DNA raporuyla örtüşen "ikinci şahıs" vurgusu oldu. Tanık, yolun karşısında bekleyen bir araç olduğunu ve aracın içinde genç bir erkeğin daha bulunduğunu belirterek, "Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum" dedi.

"DNA RAPORUNU GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM"

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen neden şimdi ifade verdiği sorulan tanık, basında yer alan Adli Tıp raporuna dikkat çekti. Tanık, "Haberlerde Rojin'in üzerinde iki kişinin DNA’sının bulunduğunu okuyunca, o gece gördüğüm iki erkek aklıma geldi ve şüphelenerek ifade verme gereği duydum" açıklamasında bulundu.

Savcılığın, bu yeni ifade doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmesi ve tanığın tarif ettiği eşkaller ile araç üzerinde inceleme başlatması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

