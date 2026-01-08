Böyle pişkinlik görülmedi! Kadınlara fuhşa sürükleyen masaj salonu patronu bakın ne dedi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında, kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle masaj salonu sahibi olan N.D. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Masaj salonunda, polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

“LÜTFEN BENİ EN GÜZEL HALİMLE ÇEKİN”

N.D., polis karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye getirilen N.D., görüntü alan basın mensuplarına, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" sözlerini sarf etti. N.D.’nin adliyedeki sorgusunun devam ettiği ifade edildi.