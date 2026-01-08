Böyle pişkinlik görülmedi! Kadınlara fuhşa sürükleyen masaj salonu patronu bakın ne dedi

Böyle pişkinlik görülmedi! Kadınlara fuhşa sürükleyen masaj salonu patronu bakın ne dedi
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Lütfen beni en güzel halimle çekin" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında, kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle masaj salonu sahibi olan N.D. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildiÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Masaj salonunda, polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

fuhus-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-m-1104795-327946.jpg

“LÜTFEN BENİ EN GÜZEL HALİMLE ÇEKİN”

N.D., polis karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polislerin arasında adliyeye getirilen N.D., görüntü alan basın mensuplarına, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" sözlerini sarf etti. N.D.’nin adliyedeki sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:DHA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı