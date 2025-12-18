Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildi!

Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildi!
Yayınlanma:
Van’da geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim günü göl kıyısında cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yen bir gelişme yaşandı. Genç kızın telefonu, incelenmek üzere İspanya'daki yetkililere teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül günü Van’da kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı.

Rojin Kabaiş'in babası bu kez meclisten seslendi: Bu bir cinayettirRojin Kabaiş'in babası bu kez meclisten seslendi: Bu bir cinayettir

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

rojin-kabais3.webp

TELEFONU İSPANYA’YA GÖNDERİLDİ!

Soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı’nın girişimleri kapsamında Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

Van'da Rojin Kabaiş eylemine polis engeliVan'da Rojin Kabaiş eylemine polis engeli

İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürüldü ve yetkililere teslim edildi.

rojin.jpg

VÜCUDUNDA 2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ!

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiğini ortaya konulmuştu.

Kaynak:AA

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Türkiye
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"