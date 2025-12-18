Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildi!
Geçtiğimiz yıl 27 Eylül günü Van’da kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı.
Rojin Kabaiş'in babası bu kez meclisten seslendi: Bu bir cinayettir
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
TELEFONU İSPANYA’YA GÖNDERİLDİ!
Soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı’nın girişimleri kapsamında Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.
Van'da Rojin Kabaiş eylemine polis engeli
İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürüldü ve yetkililere teslim edildi.
VÜCUDUNDA 2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLMİŞTİ!
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiğini ortaya konulmuştu.
Kaynak:AA