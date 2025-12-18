Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderildi!

Van’da geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim günü göl kıyısında cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yen bir gelişme yaşandı. Genç kızın telefonu, incelenmek üzere İspanya'daki yetkililere teslim edildi.