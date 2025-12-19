ABD Çin devi ile anlaşmaya vardı!

TikTok, ABD’de yasaklanma tehlikesiyle yüz yüze gelirken son senelerde Washington ile Pekin arasında tırmanan teknoloji ve güvenlik geriliminin en sembolik konularından biri haline geldi.

Çinli ByteDance’in sahibi olduğu TikTok, ABD Kongresi’nin yasak tehdidi ve Beyaz Saray’ın baskıları nedeniyle, Amerika yapımlarının çoğunlukta olduğu yeni bir ortaklık yapısını kabul etmek zorunda kaldı. TikTok; Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MGX ile imzalanan anlaşmayla ABD’deki faaliyetlerine devam edebilecek.

“YÖNETİM KURULU’NUN ÇOĞU AMERİKALI İSİMLERDEN OLUŞACAK”

Associated Press’in (AP) aktardığı şirket içi bilgilendirme raporuna göre, TikTok’un ABD operasyonları için kurulacak yeni ortak girişimin yüzde 50’si Oracle, Silver Lake ve MGX’in de aralarında bulunduğu yatırımcı grubuna ait olacak.

ByteDance ise yüzde 19,9’luk payını elinde tutarken yüzde 30,1’lik hisse mevcut ByteDance yatırımcılarının iştiraklerinde kalacak. Oracle, Silver Lake ve MGX yüzde 15’er paya sahip olacak. Yeni yapıda, TikTok’un yedi üyeden oluşan yönetim kurulunun çoğunluğu Amerikalı isimlerden oluşacak.

ALGORİTMA VERİ GÜVENLİĞİ ABD KULLANICI VERİLERİYLE DÜZENLENECEK!

Anlaşmanın merkezinde TikTok’un öneri algoritması ve kullanıcı verileri yer alırken ABD’li yetkililer, uzun süredir ByteDance’in algoritmasının Çin hükümetinin müdahalesine açık olduğu uyarısını yapıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, ABD’li kullanıcıların verileri Oracle tarafından işletilen yerel sistemlerde saklanacak ve TikTok’un algoritması sadece ABD kullanıcı verileriyle yeniden eğitilecek.

Şirket, bu değişikliğin kullanıcı deneyimini etkilemeyeceğini savunsa da, içerik denetimi ve algoritmik kararlar artık ABD merkezli yapı tarafından yürütülecek.

TRUMP YASAĞIN UYGULANMASINI ERTELEMİŞTİ!

ABD Kongresi, 2024 yılının nisan ayında TikTok’un ByteDance’ten kopmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı iki partinin yoğun desteğiyle kabul etmişti. Yasa, uygulamanın Apple ve Google mağazalarından kaldırılmasını ve güncellemelerin durdurulmasını hedeflerken yasanın yürürlük tarihi ise Ocak 2025 olarak belirlenmişti.

TikTok, yasanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuş ve duruma sert tepki göstermişti. CEO Shou Zi Chew, yasağın “bir avuç teknoloji şirketine daha fazla güç kazandıracağını” ve milyonlarca Amerikalının sesini susturacağını ifade etmişti.

Yasa, Ocak 2025’te yürürlüğe girmeden kısa süre önce TikTok’un ABD’de saatler süren bir karartma yaşamasına yol açarken ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün imzaladığı kararnameyle yasağın uygulanmasını erteledi. Daha sonra 3 ayrı erteleme kararı daha alınırken eylül ayında yeni bir süre tanındı ve sonunda anlaşmaya varıldı.

ABD’DE 170 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR!

TikTok’un ABD’de 170 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Pew Research Center verilerine göre, 30 yaş altındaki Amerikalıların yüzde 43’ü haberleri düzenli olarak TikTok’tan takip ederken platform, özellikle gençler için sadece bir eğlence mecrası değil, aynı zamanda bir haber ve siyasal ifade alanı haline gelmiş durumda.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Oracle hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 5 değer kazandı.