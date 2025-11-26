Tıkla tıkla… Beynin çürüyor!

Amerikan Psikoloji Derneği, yaklaşık 100.000 kişiyi kapsayan 70'ten fazla önceki çalışmaya dayanarak yeni bir çalışma yürüttü ve sonuçları hepimizin az çok bildiği bir şeyi ortaya koyuyor. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının, daha doğrusu aşırı kullanımının bilişsel performans üzerinde olumsuz bir etkisi var.

Akıllı telefon kullanan herkes zaman zaman benzer bir şey hissetmiştir muhtemelen, özellikle de ekran başında çok vakit geçiren, çoğunlukla kaydıran ve sürekli olarak dopaminlerini uyandıracak yeni ve ilgi çekici bir video arayanlar.

HER ZAMAN DAHA FAZLA İÇERİK İSTERLER

Ekranın sürekli kaydırılarak yeni ve heyecan verici içeriklere erişilmesi, kullanıcıların daha fazla içerik gördükçe daha fazlasını istemelerine yol açan bir döngü yaratır. Kullanıcılar, kısa ve sürekli değişen videolar gibi son derece heyecan verici ve hızlı tempolu içeriklere sürekli maruz kaldıklarında, okuma, problem çözme ve derin öğrenme gibi daha yavaş görevlere karşı duyarsızlaşabilirler.

Bu durum , dikkat süresi, hafıza vb. gibi zayıf bilişsel yeteneklerin yanı sıra zayıf ruh sağlığı ve esenlik, düşük öz saygı ve olumsuz beden imajı gibi diğer sorunlarla da bağlantılıdır. Bu çalışma ayrıca, sosyal medyada çok fazla zaman geçirmenin, kullanıcıların ekranlarını bırakıp kapanmayı ve duygularını düzenlemeyi zorlaştırması nedeniyle artan stres ve kaygıyla da bağlantılı olduğunu göstermiştir.

BEYİN ÇÜRÜMESİ

Tüm bunlar , günümüz gençliğine oldukça tanıdık gelen bir terim olan beyin çürümesine dayanıyor . Oxford Sözlüğü'ne göre, bu terim, çoğunlukla önemsiz kabul edilen materyallerin, özellikle de çevrimiçi içeriklerin aşırı tüketiminin bir sonucu olarak , kişinin zihinsel veya zihinsel durumundaki bozulma olarak tanımlanıyor. İlginçtir ki, beyin çürümesi veya zihinsel bozulma, Oxford Sözlüğü'nün 2024 yılının kelimesiydi.

Ayrıca, aşırı ekran kullanımı sosyal izolasyon gibi bilinen diğer sorunlarla da ilişkilendirilmektedir . Çünkü insanların gerçek dünyadaki temasları artık dijital etkileşimlerle yer değiştirmektedir. Dolayısıyla sosyal ağlar bağlantı kurmak için tasarlanmış olsa da, yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı yalnızlık hissini daha da kötüleştirmektedir.

Bu yeni bir sorun olmasa da insanlar yıllardır ekran bağımlılığı ve bunun hayatları üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Bu sorunu çözmenin ilk adımı, ekranlara aşırı düşkün olduğumuzu kabul etmek ve ardından dijital detoksa başlayıp gerçek dünyaya dönmek. Ki bu da söylemesi yapmaktan çok daha kolay.