İstanbul’da şiddetli lodos ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açarken, deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokak’ta bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ağacı parçalayarak kaldırırken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde de devrilen bir ağaç park halindeki otomobile zarar verdi. Belediye ekipleri ağacı yol kenarına alırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yeşilköy’de şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi. Ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Güngören Köyiçi Mahallesi’nde ise bir ağacın iki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kentte etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

Sarıyer’de oluşan büyük dalgalar kıyıda bağlı bulunan tekneleri sürüklerken, bazı teknelerde hasar meydana geldi.