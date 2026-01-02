Kar nedeniyle 259 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma:
Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 259 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 30, ilçelerden Ağın’da 3, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 4, Baskil’de 26, Maden’de 20, Karakoçan’da 71, Keban’da 16, Kovancılar’da 56, Palu’da 22 ve Sivrice’de 6 olmak üzere toplam 259 köy yolu ulaşıma kapandı.

elazigda-kar-nedeniyle-259-koy-yolu-kap-1095126-325072.jpg

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 90 personel ve 120 araçla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

elazigda-kar-nedeniyle-259-koy-yolu-kap-1095123-325072.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

