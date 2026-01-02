Kar nedeniyle 259 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 30, ilçelerden Ağın’da 3, Alacakaya’da 5, Arıcak’ta 4, Baskil’de 26, Maden’de 20, Karakoçan’da 71, Keban’da 16, Kovancılar’da 56, Palu’da 22 ve Sivrice’de 6 olmak üzere toplam 259 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 90 personel ve 120 araçla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

