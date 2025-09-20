Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli sağanak Rize, Artvin ve Giresun’da hayatı olumsuz etkiledi. Rize’de en çok yağışın İkizdere ilçesine düştüğü açıklanırken, Artvin’in Borçka ilçesinde dereler taştı, Giresun’da ise çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

RİZE’DE 442 KÖY ETKİLENDİ, 15 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD Rize İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre son 24 saatte en çok yağış 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldü. Kalkandere Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Ardeşen’in Deremezra köyü ile Tunca beldesinde sel sularına kapılmak üzereyken ev ve tesise sığınan 9 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Fındıklı’da ise derelerin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 aile evlerinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi.

Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası yolu üzerindeki boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı. Kent genelinde 343 köyden 26’sının yolu ulaşıma kapanırken, ekipler iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

RİZE VALİSİ YURTTAŞLARI UYARDI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sel ve taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, yağışların yarına kadar süreceğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER BÖYLE KURTARILDI

Ulaşıma kapanan Ayder Yaylası güzergahında Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler, mahsur kaldı. İşçiler, iş makineleri ile mahsur kaldıkları yerden güvenli alana çıkarıldı.

BORÇKA’DA KARAGÖL ÇEVRESİ SULAR ALTINDA

Artvin’in Borçka ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazileri ve köy yolları zarar gördü. Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl’ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü sular altında kaldı.

Macahel Camili köyünde derenin debisinin yükselmesi sonucu köprü yıkıldı, köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

GİRESUN’DA 10 KİŞİ HEYELANDAN KURTARILDI

Giresun’un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı. Doğankent Çatak köyünde evlerinde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince tahliye edildi.

Görele’de derelerin taşması sonucu bazı köy yolları kapandı. Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanıyla mahsur kalan 1 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Güce ilçesi Tekkeköy Ağaçbaşı Yaylası’nda ise 2 kişi heyelan nedeniyle mahsur kaldı, yolun açılmasıyla tahliye edildi.

Meteorolojik verilere göre, en yoğun yağış Çanakçı’da 306 kilogram ile ölçüldü. Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, “Alt yapıda hasarlar söz konusu, heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.