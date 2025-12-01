TikTok'ta canlı yayın açıp eşine şiddet uyguladı: 'Gücünüz yetiyorsa elimden alın' diyerek meydan okudu

Dünyanın en popüler sosyal medya paltformlarından TikTok'ta yapılan skandal yayınlara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu iddia edilen bir şüpheli, TikTok'ta açtığı canlı yayında, eşi olduğu öne sürülen bir kadına hem şiddet uyguladı, hem de hakaretler savurdu.

"GÜCÜNÜZ YETİYORSA BENİM ELİMDEN ALIN" DİYEREK MEYDAN OKUDU

Şüpheli şahıs, yayını izleyen kullanıcıların, "Şikayet edin, kadını kurtarsınlar" yorumları üzerine, "O benim canım. O benim k...ğim. Gücünüz yetiyorsa elimden alın" diyerek meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar, şüpheli şahsın yakalanması ve talihsiz kadının kurtarılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yetkilileri etiketleyerek kampanya başlattı.

Şüpheli şahsın hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda resmi bir açıklama henüz yok.