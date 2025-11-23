16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor: Tarih verildi

16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor: Tarih verildi
Yayınlanma:
Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, gelecek yıldan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasının yasaklanacağını bildirdi.

Malezya basınındaki haberlere göre, Bakan Fahmi, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını belirtti.

AVUSTRALYA’NIN UYGULAMASI ÖRNEK OLACAK

Fahmi, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasının Malezya'nın uygulamasına ışık tutabilecek dersler içerdiğini ifade etti.

Instagram gençleri korumak için yeni kısıtlamalar getiriyorInstagram gençleri korumak için yeni kısıtlamalar getiriyor

16 yaş altı çocuklar için getirilecek yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğuna işaret eden Fahmi, "ebeveynlerin çocukların cihazlarla etkileşimlerini takip etmesi gerektiği" çağrısı yaptı.

YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU OLACAK

Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak:AA

