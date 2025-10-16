Instagram gençleri korumak için yeni kısıtlamalar getiriyor

Meta, gençlere yönelik Instagram hesaplarını ilk kez bir yıl önce tanıtmıştı. O dönemde gençleri otomatik olarak daha "kapalı" hesaplara taşımaya başlamıştı. Bu hesaplarda daha sıkı gizlilik ayarları ve ebeveyn kontrolleri bulunuyordu.

Şirket yakın zamanda Facebook ve Messenger'da gençlere yönelik hesaplar tanıttı ve yaşları hakkında yalan söyleyen gençleri tespit etmek için yapay zeka araçları kullanıyor.

Şimdi Meta bunu bir adım öteye taşıyor.

Son değişikliklerle gençler artık "yaşlarına uygun olmayan içerikleri düzenli olarak paylaşan" kişileri takip edemeyecek veya bu kişilerin içeriklerini görüntüleyemeyecek.

Meta ayrıca bu hesapların gençlerin önerilerinde veya uygulamadaki arama sonuçlarında görünmesinin de engelleneceğini söylüyor.

Instagram ayrıca gençler için "alkol", "kan dökme" ve Instagram filtrelerinden kaçınmak için sıklıkla kullanılan kasıtlı yazım hataları gibi "daha geniş yelpazede yetişkin arama terimlerini" engelleyecek.

Daha sıkı kısıtlamalar isteyen ebeveynler için Instagram, "daha da fazla" içeriği filtreleyen yeni bir "kısıtlı içerik" ayarı da ekliyor ancak bu konuda henüz bir ayrıntı yok.