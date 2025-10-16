Instagram gençleri korumak için yeni kısıtlamalar getiriyor

Instagram gençleri korumak için yeni kısıtlamalar getiriyor
Yayınlanma:
Sosyal ağ Instagram, çocukların platformda neler görebileceğine dair yeni kısıtlamalar eklemek için genç hesaplarındaki ayarları sıkılaştırıyor.

Meta, gençlere yönelik Instagram hesaplarını ilk kez bir yıl önce tanıtmıştı. O dönemde gençleri otomatik olarak daha "kapalı" hesaplara taşımaya başlamıştı. Bu hesaplarda daha sıkı gizlilik ayarları ve ebeveyn kontrolleri bulunuyordu.

Şirket yakın zamanda Facebook ve Messenger'da gençlere yönelik hesaplar tanıttı ve yaşları hakkında yalan söyleyen gençleri tespit etmek için yapay zeka araçları kullanıyor.

instagram-takipci-gizliligi-nasil-acilir-ve-kapatilir.png

Şimdi Meta bunu bir adım öteye taşıyor.

Son değişikliklerle gençler artık "yaşlarına uygun olmayan içerikleri düzenli olarak paylaşan" kişileri takip edemeyecek veya bu kişilerin içeriklerini görüntüleyemeyecek.

Meta ayrıca bu hesapların gençlerin önerilerinde veya uygulamadaki arama sonuçlarında görünmesinin de engelleneceğini söylüyor.

Instagram ayrıca gençler için "alkol", "kan dökme" ve Instagram filtrelerinden kaçınmak için sıklıkla kullanılan kasıtlı yazım hataları gibi "daha geniş yelpazede yetişkin arama terimlerini" engelleyecek.

Daha sıkı kısıtlamalar isteyen ebeveynler için Instagram, "daha da fazla" içeriği filtreleyen yeni bir "kısıtlı içerik" ayarı da ekliyor ancak bu konuda henüz bir ayrıntı yok.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Ekonomi
Yumurtanın fiyatı 240 lira oldu! Yoksulun proteini nasıl etle yarışacak hale geldi?
Yumurtanın fiyatı 240 lira oldu! Yoksulun proteini nasıl etle yarışacak hale geldi?
Tezgaha düştü: Kilosu 75 TL
Tezgaha düştü: Kilosu 75 TL