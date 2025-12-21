Aziz çelik AKP'deki asgari ücret paniğini açıkladı! "Düşündüğüm ücret..."

Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, AKP’nin asgari ücret tartışmalarında panik halinde olduğunu söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun fiilen devre dışı bırakıldığını savunan Çelik, ücretin komisyonda tartışılmadığını, hükümet tarafından belirlenip imzaya sunulduğunu belirtti.

Asgari ücretin enflasyonu körüklediği gerekçesiyle kasıtlı bir biçimde baskılandığını belirten Çelik, geçinilebilir bir ücret için rakamın en az 45-50 bin lira olması gerektiğinin altını çizdi.

Rakam için henüz erken diyen bakanın asgari ücret karnesi!

Sözcü TV’ye konuk olan Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik şunları söyledi:

Asgari ücretin yaygın ücret olmasından dolayı büyük bir beklenti haline geldi. Geniş bir beklenti söz konusu oldu. Bakan “vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dese de vatandaşlar hem enflasyona güvenmiyor hem de açıklanacak miktarın geçim için yeterli olmayacağını düşünüyor. Asgari ücret eskiden daha sınırlıydı, şimdi ise herkesi ilgilendiriyor ve geçim şartlarına uygun olmayacağı düşünülüyor. Şu an için 45-50 bin liralık bir ücretin geçim şartları için uygun olabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun iki kere toplantı yaptığı söyleniyor ama komisyonun herhangi bir yetkisi yok, herhangi bir ücreti tartışan bir komisyon değil. Çünkü asgari ücret komisyonda konuşulmuyor, hükümetten komisyona ücret geliyor ve imzalanıyor. Eskiden TÜİK komisyona belgeler sunardı ve tartışmalar yapılırdı ardından ücret belirlenirdi. Ama artık öyle değil.

Hükümet, gelecek yıl izleyeceği ekonomi politikasına paralel olarak enflasyon hedefini dikkate alıyor ve ücretlerin, asgari ücretin enflasyonu artırdığına inanarak asgari ücreti baskılayan bir miktarı dayatmaya çalışıyor.