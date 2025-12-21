Aziz çelik AKP'deki asgari ücret paniğini açıkladı! "Düşündüğüm ücret..."

Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, asgari ücretin artık “istisnai” bir ücret olmaktan çıkıp yaygın bir gelir düzeyine dönüştüğünü belirterek, iktidarın bu tablo karşısında ciddi bir panik yaşadığını ifade etti. Çelik, hükümetin enflasyon hedeflerini gerekçe göstererek asgari ücreti baskılamaya çalıştığını söyledi.

Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, AKP’nin asgari ücret tartışmalarında panik halinde olduğunu söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun fiilen devre dışı bırakıldığını savunan Çelik, ücretin komisyonda tartışılmadığını, hükümet tarafından belirlenip imzaya sunulduğunu belirtti.

Asgari ücretin enflasyonu körüklediği gerekçesiyle kasıtlı bir biçimde baskılandığını belirten Çelik, geçinilebilir bir ücret için rakamın en az 45-50 bin lira olması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü TV’ye konuk olan Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik şunları söyledi:

Asgari ücretin yaygın ücret olmasından dolayı büyük bir beklenti haline geldi. Geniş bir beklenti söz konusu oldu. Bakan “vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dese de vatandaşlar hem enflasyona güvenmiyor hem de açıklanacak miktarın geçim için yeterli olmayacağını düşünüyor. Asgari ücret eskiden daha sınırlıydı, şimdi ise herkesi ilgilendiriyor ve geçim şartlarına uygun olmayacağı düşünülüyor. Şu an için 45-50 bin liralık bir ücretin geçim şartları için uygun olabilir.

"ESKİDEN TÜİK KOMİSYONA BELGELER SUNARDI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun iki kere toplantı yaptığı söyleniyor ama komisyonun herhangi bir yetkisi yok, herhangi bir ücreti tartışan bir komisyon değil. Çünkü asgari ücret komisyonda konuşulmuyor, hükümetten komisyona ücret geliyor ve imzalanıyor. Eskiden TÜİK komisyona belgeler sunardı ve tartışmalar yapılırdı ardından ücret belirlenirdi. Ama artık öyle değil.

Hükümet, gelecek yıl izleyeceği ekonomi politikasına paralel olarak enflasyon hedefini dikkate alıyor ve ücretlerin, asgari ücretin enflasyonu artırdığına inanarak asgari ücreti baskılayan bir miktarı dayatmaya çalışıyor.

"TÜRKİYE’DE DURUM TERSİNE DÖNMÜŞ HALDE"

AKP şu an asgari ücrette panik yapmış vaziyette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı halindeyken ilk defa Çalışma Bakanı’nın işçi konfederasyonlarını ziyaret ettiğini görüyorum. Masa var ama işçi gelmiyor. Bunun sebepleri var, bunlar; çözülmesi gereken sorunlar ve sistemi değiştirmek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e gidildi, arka kapıdan yapılan görüşmeler oldu. Hükümet, izlediği politikalara bağlı olarak, seçim de olmadığı için düşük bir asgari ücret belirlemeyecek. Asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanacağını düşünüyorum. Asgari ücret işçiyi ilgilendiren bir ücrettir, o yüzden işletmeleri ilgilendirmemesi gerekir. Ancak Türkiye’de durum tersine dönmüş halde. Uluslararası kuruluşlar bile asgari ücrete ilişkin tahminde bulunur duruma geldi.

"ASGARİ ÜCRET 45-50 BİN LİRA CİVARINDA OLMALI"

Ben, hükümetin dayatacağı asgari ücretin herkes tarafından tahmin edildiğini düşünüyorum. Ama bu adil değil. Benim olması gerektiğini düşündüğüm asgari ücret 45-50 bin lira civarında olmalıdır. Bu geçinilebilir bir ücrettir.

Kaynak:Halk TV

