Kamu arazileri özelleştiriliyor: Her yıl daha fazlası hedefleniyor

BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın özel haberinde yer alan verilere göre, iktidar özelleştirme politikaları kapsamında bu kez kamuya ait taşınmazların satışına ağırlık verdi. 2025 yılı için 11 milyar 261 milyon lira olarak öngörülen taşınmaz satışı gelirleri, yılın ilk 11 ayında 16 milyar 721 milyon liraya ulaştı.

Taşınmaz satışlarından elde edilen gelirin 6 milyar 526 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Bunun yanı sıra, orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle “orman sınırları dışına çıkarılan” ve 2/B olarak tanımlanan alanlar da satış yoluyla el değiştirdi. Yıl başında 2 milyar 669 milyon liralık satış hedefi konulmasına rağmen, Ocak-Kasım döneminde 2/B kapsamındaki taşınmaz satışlarından 5 milyar 139 milyon lira gelir elde edildi.

Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında ise aynı dönemde 1 milyar 421 milyon liralık gelir kaydedildi.

2026’DA SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

2026 yılı bütçe teklifine göre, kamuya ait arsa, arazi ve lojman satışlarının önümüzdeki yıl da sürmesi planlanıyor. Buna göre 2026’da 18 milyar 175 milyon liralık taşınmaz satışı yapılması öngörülüyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en yüksek gelirin, 9 milyar 730 milyon lirayla “diğer taşınmaz satışları” kaleminden elde edilmesi hedefleniyor. Bu kalem içinde orman vasfını yitiren 2/B taşınmazları ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirleri de yer alıyor. 2026’da arazi satışlarından 7 milyar 443 milyon lira, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira ve arsa satışlarından ise 105 milyon 32 bin lira gelir bekleniyor.

Orta vadeli projeksiyona göre taşınmaz satış gelirlerinin 2027’de 20 milyar 216 milyon liraya, 2028’de ise 21 milyar 870 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.