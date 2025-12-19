Cezaevlerinde rekor doluluk! Sayı 35 ilin nüfusunu geride bıraktı

Türkiye’deki cezaevlerinde doluluk oranı rekor seviyelere ulaştı. 7 Nisan 2025 tarihinde 403 bin 60 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, aralık ayına kadar geçen sürede 30 bin 483 kişi artış gösterdi. Toplamda 433 bin 543 kişiye ulaşan cezaevi nüfusu, bu rakamla Türkiye’deki 35 ilin nüfusunu geride bırakmış oldu. Bu veriler, kamuoyunda dile getirilen kapasite yetersizliği eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

CEZAEVLERİNDEKİ KADIN VE ÇOCUK SAYISI BELİRLENDİ

Paylaşılan istatistikler, Türkiye’nin sosyal sorunlarından biri olan suça sürüklenen çocukların durumunu da gözler önüne serdi. 12-18 yaş grubunda bulunan çocukların cezaevi nüfusu içindeki sayısı 4 bin 666 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, genel müdürlük tarafından paylaşılan verilerde, cezaevlerinde bulunan toplam kadın sayısının ise 20 bin 499 olduğu bildirildi.

YATIRIM ÖDENEĞİ MİLYARLARCA LİRAYI BULDU

BirGün'de yer alan habere göre, artan doluluk oranlarını karşılamak amacıyla yapılan cezaevi inşaatları için devlet bütçesinden ayrılan kaynakların miktarı da açıklandı. 2020-2025 yıllarını kapsayan dönemde, cezaevi yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL tutarında bir ödenek tahsis edildi. Yıllara göre bakıldığında, 2021 yılında 1 milyar 628 milyon TL olan yatırım bedeli, 2025 yılında ise 1 milyar 213 milyon 506 bin TL seviyesinde gerçekleşti.