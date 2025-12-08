Tahliye edilen hasta tutuklu sayısını açıkladı! MHP'li Yıldız, AKP'ye uyarı gibi yazı yayımlamıştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün sosyal medya hesabından iktidara uyarı gibi "hasta tutuklu" paylaşımının ardından, bugün 2024-2025 yılları arasında tahliye edine tutuklu sayısını açıkladı.

MHP'nin yargıdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün cezaevlerindeki hasta tutuklularla ilgili yaptığı çıkışın ardından bugün 2024-2025 yılları arasında hastalıklardan dolayı tahliye edilen mahkum sayısını açıkladı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında hastalık nedeniyle, 2024-2025 yılları arasında toplam 1.353 kişinin infaz ertelemesini yapılarak tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DÜN AKP'YE UYARI GİBİ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Feti Yıldız, dün akşam saatlerinde ise tutuklamaya kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandırması nedeniyle özen gösterilerek başvurulması gerektiğini ifade etmiş, ağır hastalığı olanları, engellileri ve yaşlı mahkumları sürekli olarak cezaevinde tutmak hukuk devletine aykırı olduğunu belirtmişti.

"ADALETİ SAĞLAMAK BİR SÖYLEM DEĞİL EYLEM MESELESİDİR"

Tarihten bir örnek vererek paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat,maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir.

Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.
Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir.

Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları,engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz.

Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer’e göre ; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

