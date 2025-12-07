Feti Yıldız'dan 'hukuksuz tutuklamalara' 'ders' gibi tepki: Delilsiz ispat tahminden ibarettir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından tutuklama ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tutuklama kararının çok dikkatli şekilde alınmasını belirten Yıldız, "Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir" dedi.

Tutuklamaya kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandırması nedeniyle özen gösterilerek başvurulması gerektiğini belirten Yıldız, "Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir" dedi.

"ADALETİ SAĞLAMAK BİR SÖYLEM DEĞİL EYLEM MESELESİDİR"

Ağır hastalığı olanları, engellileri ve yaşlı mahkumları sürekli olarak cezaevinde tutmak hukuk devletine aykırı olduğunu vurgulayan Yıldız, tarihten bir örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

  • "Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat,maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.
  • Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir. Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez.
  • Ağır hastalığı olanları,engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer’e göre ; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur."
feti.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın X paylaşımı (7 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

