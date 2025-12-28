Mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' demişti: Özlem Zengin'in kardeşi başhekim olarak atandı

Mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' demişti: Özlem Zengin'in kardeşi başhekim olarak atandı
Yayınlanma:
AKP'li Özlem Zengin’in erkek kardeşi Eyüp Çağatay Zengin, Tokat Üniversitesi Hastanesi başhekimliği görevine getirildiği iddia edildi.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in kardeşi Eyüp Çağatay Zengin'in, Tokat Üniversitesi Hastanesi başhekimliği görevine atandığı iddia edildi. Atamanın, üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Tokat Üniversitesi bünyesinde yapılan idari değerlendirme sonrası hastanenin yeni başhekimi olarak Eyüp Çağatay Zengin’in görevlendirilmesine karara verildi.

Atama sürecinin, üniversitenin yetkili kurulları tarafından yürütüldüğü belirtilirken, üniversite yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Eyüp Çağatay Zengin’in yeni görevine kısa süre içinde başlaması beklenirken, söz konusu atama kamuoyunda dikkat çekti.

AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...

ADLİ YARGI KURA TÖRENİNDE YEĞENİN ERDOĞAN'A TANITMIŞTI

Özlem Zengin, geçtiğimiz Ocak ayında Beştepe’deki Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıtmış törende yaşananlar tepki toplamıştı.

Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz alarak Cumhurbaşkanı’na dönüp “Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz” dedi. Zengin daha sonra “Arif’cim neredesin?” diye seslendi ve “Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi






