AKP'li Özlem Zengin mülakatsız işe alımlar için 'Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' dedi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin ikinci gününde hayli dikkat çeken bir bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın AKP'nin mülakatsız şekilde işe alım sürecini sert sözler ve iktidar cenahından örnekler vererek eleştirip "Utanmıyor musunuz?" diye sordu. Günaydın'ın ardından AKP grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Günaydın'a yanıt olarak "Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten" dedi. O anlar kayıtlara saniye saniye geçti.

TARİHE GEÇECEK O SÖZLER...

Tartışma esnasında AKP ve muhalefet grup sıralarından sesler yükselmeye devam etti. Günaydın ile Zengin arasında tarihe geçecek diyalog şu şekilde oldu:



Gökhan Günaydın:

Bu Meclis'in çatısı altında çok sayıda emekçi asla çalışamıyorlar, statülerine uygun bir para alamıyorlar, sosyal güvenlikleri yok. Buna karşın Necdet Ünüvar'ın kızı 23, 24, 25, 26'ncı dönem AKP Milletvekilliği yapmış, sonra boş mu kalsın çocuk, Ankara Üniversitesi Rektörü yapmışsınız. Onun mahdumu boş mu kalsın, fakülteden mezun olmuş derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı. Kızı da boşta mı kalsın kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız mülakatsız meclise almışsınız. Binlerce insan boşta gezerken AKP'lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Türkiye'de bugünler geçecek, insanların ahlakla çalışacağı, liyakatle iş bulacağı ve Türkiye'nin adalet düzenine kavuşacağı bir dönem gelecek. Bunu hep beraber kuracağız.

Özlem Zengin:

Bu tartışmalar grup başkanvekilleri konuşmaya başlayınca doz aşımından kaynaklanıyor. Mesele sakinlik meselesinden öte bir şey... Mesela arka arkaya insanlara dönüp "utanmıyor musunuz" dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz, neden utanalım. Neyinden utanıcaz yani... Bu nasıl bir üsluptur?

ERDOĞAN'LA TANIŞTIRDIĞI YEĞENİ ATANMIŞTI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde adaylar arasında yer alan yeğeni Mehmet Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırmıştı.

Daha sonra Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan Konya Hakimliği'ne atanmıştı.