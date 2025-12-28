Başarır'dan 11. Yargı Paketi uyarısı: Bugün 50 bin kişi çıkar yarın 50 bin kişi girer

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında yaklaşık 50 bin hükümlünün tahliye edilmesi tartışma konusu oldu.

Yeni Bakış gazetesinden Ayselin Uzun'a konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, tahliyelerle ilgili yaptığı değerlendirmede düzenlemenin temel sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi.

Yargı sisteminde yaşanan aksaklıkların bu tür paketlerle giderilemeyeceğini ifade eden Başarır, kapsamlı ve kalıcı bir adalet reformu yapılmadığı sürece tahliyelerle geçici rahatlama sağlansa da uzun vadede yeni tutuklamalarla sorunun yeniden patlak vereceği uyarısında bulundu.

"KANUNUN BÜTÜNÜNE RED OYU VERDİK. ÇÜNKÜ YANLIŞ MADDE ÇOKTU"

Başarır, pakette vahim suçların kapsam dışında tutulması için mücadele verdiklerini düzenlemeler yaptırdıklarını belirterek, "Ancak bu düzenlemeler bazılarında oldu bazıların olmadı. Öte yandan kanunun bütününe ise red oyu verdik. Çünkü paketin içinde yanlış olan madde çoktu. İlerleyen süreçte bu durumun getirini hep birlikte göreceğiz. Asıl sorunumuz ülkemizde insanların cezaevlerine doğru düzgün yargılama olmadan girmesi. Türkiye’de her gün yüzlerce insan gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Doğru bir adalet sistemi ekseninde bu iş götürülmezse bugün 50 bin kişi çıkar yarın 50 bin kişi girer” dedi.

"UZUN VADEDE DAHA BÜYÜK SORUNLARA SEBEBİYET VERİR"

Paket kapsamında tahliye olan vatandaşların tekrar suça karışması halinde toplumda bir infial çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başarır, aynı zamanda Türkiye’de özellikle son yıllarda artan cezaevi doluluk oranlarının ancak bir adalet reformu ile düzelebileceğini ifade etti.

Başarır, “Bu tarz durumlara dur demek için öncelikle oturup, ciddi bir şekilde bir adalet reformu yapmak gerekir. Ancak bu yapılmıyor. Böylece de cezaevlerinde yığılma yaşanıyor. Bu paket kısa vadede cezaevlerindeki insan yoğunluğunu azaltabilir ama uzun vadede daha büyük sorunlara ve yığılmalara sebebiyet verir. Umarım bu paket kapsamında tahliye olan kişiler çok daha vahim olaylara karışmaz. Çünkü bu toplumda bir infial yaratır” diye konuştu.