İstanbul Barosu'ndan 11. Yargı Paketi'ne tepki: Ciddi riskler barındırdığı tespit edilmiştir

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesine tepki gösteren İstanbul Barosu, yaptığı açıklamada "Torba yasa, çok sayıda temel kanunda kapsamlı değişiklikler içermekte; bu yönüyle yalnızca teknik bir mevzuat güncellemesi değil, yargılama pratiğini, savunma makamının konumunu ve temel hak rejimini doğrudan etkileyen yapısal sonuçlar doğurmaktadır" ifadelerini kaydetti.

TBMM'de kabul edilen ve "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketle birlikte, yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edilmesinin önü açıldı.

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklama ile pakete tepki tepki gösterildi.

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ OLARAK BİLİNEN TORBA YASA HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan düzenlemeler mecliste kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
"YAPISAL SONUÇLAR DOĞURMAKTADIR"

Baro, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak anılan düzenlemeler Meclis’te kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Torba yasa, çok sayıda temel kanunda kapsamlı değişiklikler içermekte; bu yönüyle yalnızca teknik bir mevzuat güncellemesi değil, yargılama pratiğini, savunma makamının konumunu ve temel hak rejimini doğrudan etkileyen yapısal sonuçlar doğurmaktadır.

29 Kasım 2025 tarihli duyurumuzda da ifade edildiği üzere İstanbul Barosu tarafından yasama sürecinin başından itibaren düzenlemeler incelenmiş; kabul edilen değişikliklerin özellikle avukatlık mesleğinin bağımsızlığı, ceza adalet sisteminin ilkeleri, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve kişi özgürlüğü bakımından ciddi riskler barındırdığı tespit edilmiş, görüş ve önerilerimiz teklif sunulduğu günden bu yana paydaşlara iletilmiştir.

İstanbul Barosu olarak, önemli ve sonuç doğurucu değişikliklerin başlıklar hâlinde değerlendirildiği açıklamaya internet sitemizden veya QR kodu okutularak ulaşılabilir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

