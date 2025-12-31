MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır içinde ve dışında operasyonlara aralıksız devam ettiğini belirtti. Aktürk, “Hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Menbic’de 4 kilometre tünel imha edilmiştir” dedi.

Yıl boyunca teslim olan terörist sayısının 111’e ulaştığını aktaran Aktürk, Pençe-Kilit ve diğer operasyon bölgelerinde çok sayıda mühimmat ve malzemenin imha edildiğini söyledi. “Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

Aktürk, Türkiye'nin sınır güvenliğinde 2025’te etkili önlemler aldığını belirtti. “Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanmış, 1.186 şahıs ise engellenmiştir” diyen Aktürk, yıl genelinde yakalananların sayısının 9 bin 942, engellenenlerin ise 66 bin 794 olduğunu açıkladı.

Hudut birliklerinin arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, bu hafta Hakkâri ve Van hattında 101 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini, 2025 boyunca toplam 1.982 kilogram uyuşturucunun kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini ifade etti.

İSRAİL'E TEPKİ

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Aktürk, İsrail’in hukuksuz uygulamalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak, İsrail, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam etmektedir. Uluslararası toplum ise, İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin’e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

KRİTİK SURİYE MESAJI

Aktürk, SDG’nin federal yapı taleplerini sürdürmesinin Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verdiğini vurguladı. Türkiye’nin Suriye hükümetiyle “tek devlet, tek ordu” ilkesi çerçevesinde iş birliğini sürdürdüğünü belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."

F-35 VE CAATSA AÇIKLAMASI

Aktürk, hava gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması sürmektedir” diyen Aktürk, şu açıklamayı yaptı:



"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."