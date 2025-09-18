Emniyet'teki MHP depreminin perde arkası! Süleyman Soylu ve Öcalan detayı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11 Eylül 2025 tarihli kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 üst düzey emniyetçi merkeze çekildi.

Değişikliklerin ardından özellikle MHP’ye yakın isimlerin görevden alınması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın birkaç gün önce yaptığı “kifayetsiz muhteris” çıkışı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderme olarak yorumlandı ve ikili arasında büyük bir kriz olduğu iddia edildi. MHP’ye yakın medya ise yeni atamalar için “yeni paralel yapı” imasında bulundu.

Gazeteci Saygı Öztürk’ün Sözcü'deki köşesinde aktardığına göre, görevden alınan isimler arasındaki Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öperken çekilmiş fotoğrafının görevden alınmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Öztürk yazısında, “Karadeniz’in öyle radikal bir yönü olmadığı biliniyor” ifadelerini kullandı. Özel harekat polislerinin Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde görev yaptığı bir dönemde Karadeniz’in görevden alınarak Muğla’ya gönderilmesi ise kurum içinde yadırgandığını Öztürk aktardı.

Öztürk’e göre, Özel Harekat mensuplarının Bahçeli’ye karşı özel bir sevgisi ve saygısı var. Öztürk, son kararnamede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman ile yardımcısı Oğuzhan Yonca’nın da merkeze çekildiğini hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

"Özel Harekat’ta görevli emniyet mensuplarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı özel sevgileri, saygıları var. Bunu, Bahçeli’nin ziyaretinde elini öperken gösterdiler. Sevgi ve saygılarının yanı sıra, Bahçeli’nin yaşına da hürmetleri var. Son kararnamede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman’ı da, yardımcısı Oğuzhan Yonca’yı da merkeze çektiler. Sahi bunlar devlete hizmetin dışında ne yaptı?"

ÖCALAN'I SORGULAYAN MÜDÜR DE GÖREVDEN ALINDI

Saygı Öztürk, 1999’da terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ı sorgulayan emniyet müdürünün de görevden alındığına dikkat çekti:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ ile en etkili mücadele eden birimlerden birisi istihbarat, diğeri ise KOM Başkanlığı’ydı. Bütün bilgiler, belgeler bu iki daire tarafından adli makamlara gönderilmişti. 1999 yılında PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ı sorgulayan kişi de son kararnamede görevden alındı. Emniyet’te öyle bir hava esiyor ki, sanki MHP’li olarak bilinen daire başkanları, müdürleri son kararnamelerle kızağa çekildi, ya da etkili görevlerden uzaklaştırıldı. Bunların kendi iradeleri dışında görev yerleri değiştirildi. Kuşkusuz bu görevden almalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de kendilerine göre bir gerekçesi vardır. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı.

O EMNİYET MÜDÜRÜ KONUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu değişiklikler için kamuoyuna bir gerekçe sunmadığını belirten Öztürk, deneyimli bir emniyetçinin şu sözlerine de yer verdi:

“Şimdi kızağa çekilen arkadaşlar en zor, en kritik dönemde yıllarca FETÖ ile mücadele etti, etrafımızda terör ve savaş var, içeride gerilimli bir ortam var, 17-25 operasyonu döneminde acil olarak göreve çağrılmış bazı arkadaşlar, görevi kabul etmemiş, ‘Önümüzü görelim ondan sonra, pazarlıkla göreve hazırız’ demiş. Gelen arkadaşlar da canla başla çalışmış. Görevden alınmalar bu arkadaşları küstürdüğü gibi geriden gelenler yönünden de motivasyonu düşürücü etkisi oluyor.”

SOYLU KRİZ Mİ YARATTI? "SANKİ BAKAN YERLİKAYA DEĞİL DE O"

Saygı Öztürk’ün iddiasına göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etkisini hâlâ koruduğu izlenimi öne çıkıyor. Öztürk, “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıktan, emniyetten, jandarmadan bir türlü elini çekmiyor” diyerek, bazı müdürlerin hâlâ Soylu ile bağını sürdürdüğünü yazdı. Hatta zaman zaman Soylu’nun yeniden göreve geleceği söylentilerinin yayıldığını belirtti: “Sanırsınız Bakan Ali Yerlikaya değil de, Süleyman Soylu.”

Görevden almaların objektif kriterlere dayanmadığı eleştirisini dile getiren Öztürk, FETÖ bağlantısı iddiasıyla görevden alınan isimler varken, “oğlunda ByLock çıkan bir müdürün üst bir göreve getirildiği” ve “kardeşi Fethullahçı olarak bilinen kişinin atandığı” örneklerini verdi:

Keşke gösterilen hassasiyet, oğlunda ByLock çıkan bir müdürün üst bir göreve getirildiğinde, kardeşi Fethullahçı olarak bilinen kişinin atamasında da dikkate alınsaydı. Anlaşılıyor ki, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra renk değiştirenler, yerleri korunurken, giderek de yükseliyor.

