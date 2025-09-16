Emniyet'teki güç savaşı! Murat Bakan Cemaat-MHP gerilimini anlattı

Geçen hafta çok sayıda emniyet müdürünün değişmesi siyasi kulislerde yankı yaratmıştı. MHP Lideri Bahçeli'nin de elini öpen Özel Harekat Başkanı Karadeniz'in makamından alınmasının ardından, "Milliyetçi emniyetçiler" tasfiye ediliyor iddiası geldi.

Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de "Yeni paralel yapının izleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

MHP ATAMALARDAN RAHATSIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan katıldığı televizyon programında emniyetteki atamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Basın Sorumlusu Yıldıray Çiçek’in, bürokrasi içerisinde yeni bir paralel yapı oluştuğuna dair açıklamalarını değerlendiren CHP’li Bakan, MHP’nin son atamalardan memnun olmadığını hatta rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Bakan, Emniyet teşkilatındaki bazı müdürlerin çeşitli cemaatlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

SÖZCÜ TV'de amla Doğan Tuncel'in sunduğu programda konuşan Bakan,"İktidar cephesinde çatlak var mı?' diye konuşuluyor ya, en önemli çatlak olabilecek bir mevzuda bahsediyoruz." dedi.

"MHP İLK DEFA BUNUNLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Bakan Bahçeli'nin şimdiye kadar emniyetteki cemaat ilişkilerine dair tek bir söz söylemediğini ancak ilk kez MHP'den konuya ilişkin açıklama geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Jandarma Genel Komutanlığında Kurdoğlu Cemaati var. Daha önce TSK'da örgütlenmişti. Nur Cemaatinin bir alt kolu okuyucu grubunun farklı kollarından. Yine Menzil grubu var İsmailağacılar ve Süleymancılar var. Bunlarla ilgili Bahçeli hiçbir açıklama yapmadı. Jandarma Genel Komutanlığı Binasında ne olup bittiğiyle ilgili verdiğimiz soru önergeleri var ama Bahçeli'den çıt çıkmadı. Tuzla Piyade Okulunda olan olayı hatırlarsınız. Orada sesi çıkmadı. Sarıklı Amiralle ilgili sesi çıkmadı. Bugüne kadar Emniyet içindeki TSK ve İstihbarattaki Tarikat ve Cemaat yapılanmaları ile ilgili Devlet Bahçeli ve MHP ilk defa bugün bununla ilgili bir şey söylüyorlar."

"TARİKAT-CEMAAT MENSUBU OLMAK LİYAKATİN ÖNÜNDE"

Süleyman Soylu'dan sonra Ali Yerlikaya'nın birçok Emniyet Müdürünü tasfiye ettiğini söyleyen Bakan, Soylu'nun döneminde 4 tane Alevi Emniyet Müdürü ve Seküler yaşam tarzıyla milliyetçi müdürler olduğunu ancak bunlarında Yerlikaya tarafından tasfiye edildiğini söyledi.

Bakan, devamında şöyle konuştu:

"Yine Soylu ile çalışan Nur cemaatinden gelen tüm müdürleri korudu. Emniyet içinde Seküler bir tane Emniyet Müdürü bırakmayacak şekilde hareket etti. Emniyet Genel Müdürleri tercihleri hepsi son derece muhafazakar cemaat bağlantısı olduğu düşünülen insanlardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda başına gelen şuan ki Jandarma Genel Komutanı ile ilgili Menzil Cemaatine mensup olduğu çok defa iddia edildi. Ne bununla ilgili bir söz duyduk ne de İçişleri Bakanlığından "Bir cemaat yapılanması yoktur" diye bir şey duyduk. İlk defa bugün önce Bahçeli arkasından Basın sözcüsü ve Türkgün baş yazarı yazısında bir paralel yapıdan bahsediyor." Bakın emniyette örgütlenen Nur Cemaatinin okuyucu grubunun alt meşveret grubu, Kurduoğlu grubu, Erzincan Grubu denen sayısız az ama daire başkanı emniyet müdürü düzeyinde hepsi, bir denge şeklinde 15 Temmuz sonrası dengede yok. Tarikat-Cemaat mensubu olmak orada liyakatin önünde. Emniyetteki atama tayin terfide en önemli şey haline geldi."

'MHP TANDANSLI MÜDÜRLER TASFİYE EDİLDİ'

Geçtiğimiz günlerde yeri değiştirilen müdürlerin içinde MHP tandanslı müdürlerinde olduğunu söyleyen Bakan, MHP'nin bu isimlerin tamamının tasfiye edildiğini düşündüğünü söyledi.

Bakan, şöyle devam etti: