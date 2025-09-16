İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı! Yerlikaya ve Soylu hattında çok büyük kriz

11 Eylül tarihli Emniyet kararnamesine MHP'ye yakın emniyet müdürlerinin tasfiye edildiği iddia edildi.

Bahçeli'nin elini öpmesi ile gündem olan Süleyman Karadeniz, Emniyet Teşkilatı'nın en kritik görevlerinden biri olan Özel Harekât Daire Başkanlığı’ndan Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de adeta gözü kulağı olan danışmanı Yıldıray Çiçek de sert mesajlar içeren bir yazı kaleme almıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kifayetsiz muhteris sözünü de MHP ile yakınlığı ile tanınan Süleyman Soylu'ya söylediği iddia edilmişti.

SAYMAZ'DAN KRİTİK TESPİTLER VE KULİS BİLGİLERİ

Halk TV’de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, son emniyet kararnamesine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. Saymaz, MHP'den de kulis bilgileri paylaştı.

Saymaz, bu değişikliği şöyle yorumladı:

“Muğla Emniyet Müdürü kötü bir makam mı? Yok, değil. Ama Özel Hareket Dairesi Başkanıydı. Bu mevkiden sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi görevler daha olasıdır.”

"YEDİ MHP'Lİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI"

Saymaz, Karadeniz’in görev değişikliğini “tenzili rütbe” olarak değerlendirdi. Yerine getirilen ismin Özel Harekât geçmişi olmamasına da dikkat çekti:

“Bu makamda görev yapmış bilginin doğrudan aktarımını sağlayacak bir kişi değil, daha önce hiç bu mevkide bulunmamış bir Emniyet Müdürünün getirildiğini... ifade ediyorlar.”

Bu durumun teşkilat içinde rahatsızlık yarattığını belirten Saymaz, Karadeniz gibi MHP’ye yakınlığıyla bilinen başka isimlerin de görevden alındığını duyurdu:

“Benim duyduğum kadarıyla bu kararnamede mevkisini kaybeden ve MHP'ye yakın olduğu düşünülen Emniyet Müdürü sayısı Süleyman Karadeniz'le ibaret değil, 7 kişi olduğunu öğrendim.”

BAHÇELİ'DEN "YENİ PARALEL YAPI MESAJI" İLE NE ANLATMAK İSTİYOR?

Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada önemli bir mesaj verdiğine dikkat çekti: “"Bahçeli, "Bu şiddet eylemlerine meydan veren yeni bir paralel yapılanmanın var olmuş olabileceğinden hareketle buna karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.”

Bu sözlerin emniyet atamaları ile ilgili olduğunu belirten Saymaz, MHP’nin bu açıklamayla kamuoyunu uyardığını ifade etti.

MHP'DEN AKP'YE FETÖ İMASI! "İLK KEZ ÜST PERDEDEN ELEŞTİRİ GELDİ"

Saymaz, MHP'li kaynaklarının yeni atamalarda FETÖ iması yaptığını belirtti:

"Ben MHP'lilere sorduğumda dediler ki: "Bunlardan bazılarının ailesinin yakınlarının FETÖ ile bağlantıları olabilir." Böyle bir imada bulundu. Öyle bir açıklamada bulundu. O ve başka yapılanmalar. O ve başka yapılanmalar. Şimdi MHP ilk kez bu yönde üst perdeden Ali Yerlikaya'yı ve tercihlerini eleştiriyor"

MHP'DEN ADRESE TESLİM MESAJ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayışı yerine kahramanlara sahip çıkan ve zaafiyet oluşturmayan bir iradeye sahip olmak lazımdır.”

Saymaz bu çıkışın adresinin açık olduğunu söyledi. Saymaz, Özdemir'in sıradan bir isim olmadığını bu açıklamasının aslında Bahçeli'nin bir mesaj olduğunu ifade etti. Saymaz, “Burada sözün muhatabı doğrudan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.” dedi.

Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek de benzer bir çıkış yapmasını da hatırlatan Saymaz, Çiçek'in Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile 'güç birliği' ittifakının bozulabileceği mesajına dikkat çekti.

YERLİKAYA'YA MESAJ SADECE MHP'DEN GELMEDİ! SARAY TAVIR ALDI SOYLU AYRINTISI

Saymaz’a göre bu çıkışlar sadece MHP içinden gelmedi. Cumhurbaşkanlığı danışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Mehmet Çek gibi isimlerin de bu mesajları paylaştığını vurgulayan Saymaz, bu isimlerin MHP’li olmadığını, ancak Süleyman Soylu’ya yakın durduklarını belirtti: “Bu isimler bu tavrı gösteriyorsa anlayın ki Süleyman Soylu da bu tavrı gösteriyor demektir.”

Saymaz şunları ifade etti: