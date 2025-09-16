MHP'den Yerlikaya'ya Soylu imzalı ayar! Yerlikaya'nın 'kifayetsiz muhteris' dediği Süleyman Soylu'ymuş!

Geçtiğimiz günlerde emniyet müdürleri değişikliğinin ardından sular durulmuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, emniyette uzun süredir beklenen il emniyet müdürleri kararnamesini çıkarmasının ardından siyasi yankılar gelmeye devam ediyor.

Emniyet'teki güç savaşı! Murat Bakan Cemaat-MHP gerilimini anlattı

"SOYLU, BAHÇELİ İLE TEMASA GEÇTİ"

Tolga Şardan, bugünkü yazısında kimi müdürlerin merkeze çekilmesi ve yer değiştirmesinin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli'yi aradığını 'kahramanların görevden çekildiği' söylediğini iddia etti.

"KAHRAMANLARA SAHİP ÇIKAN"

Şardan, yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımı hatırlattı.

X’teki kişisel hesabındaki paylaşımında Özdemir, “İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine, kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdı” ifadelerini kullanmıştı.

YERLİKAYA'NIN HEDEFİ SOYLU'YMUŞ

Ali Yerlikaya ise, kararnamenin yayımlanmasından bir gece sonra X hesabından hedefi açıkça belirtilmeyen ilginç bir paylaşım yapmıştı.

Özdemir’in kendisini hedef alan paylaşımından bir gün önceki mesajı içerik itibarıyla sosyal medyada çok tartışıldı.

Ali Yerlikaya paylaşımında, "Bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…" dedi.

Yerlikaya'nın “kifayetsiz muhteris” diye tanımladığı kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğu konuşulmuştu.

Ancak Şardan, İçişleri Bakanlığı kulislerinden edindiği bilgiye göre, bu sözlerin hedefinin Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

SOYLU DÖNEMİNDEN KALAN İSİMLER MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ

Şardan, Soylu döneminden kalan kimi isimlerin de doğrudan merkeze çekildiğini hatırlattıktan sonra, bakanlık kulislerindeki iddiaya yer verdi.

Şardan, şunları söyledi:

"İddiaya göre halen AKP’de siyaset yapmaya devam eden Soylu, il emniyet müdürleri kararnamesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temas kurdu.Bu temas kimilerine göre aracılar üzerinden gerçekleşti. Soylu, 'kahramanların görevden alındığı' görüşünü aktardı."

Şardan kulislerde, her ne kadar ittifak ortağı olsalar da Bahçeli’nin Yerlikaya’ya yönelik olumlu görüş taşımadığının konuşulduğunu söyledi.

"SOYLU'NUN TEMASLARINI DUYDUKTAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI"

Şardan'ın aktardığına göre kaynaklar; Yerlikaya'nın, Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli ile kurduğu temasları duyduktan sonra 'kifayetsiz muhteris' paylaşımını yaptığını söylüyor.