Kararnamede dikkat çeken hamle: AKP döneminin en uzun süreli Valisi Hüseyin Aksoy merkeze çekildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla valiliklerde geniş kapsamlı bir görev değişimi yapıldı. Kararnameyle 7 ilin valisi merkeze alınırken, 19 ilin valisinin görev yeri değiştirildi.

Bu düzenleme kapsamında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, merkeze çekilerek Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi. Aksoy’dan boşalan Eskişehir Valiliği koltuğuna ise eski Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz atandı.

Hüseyin Aksoy, AKP iktidarı döneminde kesintisiz şekilde valilik yapan tek isim olarak öne çıkıyor. 2001 yılında Muğla Valisi olarak göreve başlayan Aksoy, sırasıyla Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir’de valilik görevlerinde bulundu.

63 yaşındaki Aksoy’un emekliliğine yaklaşık iki yıl kala merkeze alınması dikkat çekerken, yayımlanan kararnameyle birlikte valiliklerdeki görev değişiklikleri resmen yürürlüğe girdi.

HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

1963 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğan Hüseyin Aksoy, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. 1984’te Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) meslek hayatına başladı. Vakfıkebir, Alucra ve Arsin’de kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. 1988’de Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamlayarak Isparta’nın Aksu ilçesine kurucu kaymakam olarak atandı.

1990-1991 yılları arasında ABD’de yabancı dil eğitimi aldı ve yönetim yapıları üzerine incelemelerde bulundu. 1991’de Rize’nin Hemşin ilçesine kurucu kaymakam olarak atandı; bu dönemde yaklaşık bir yıl Pazar Kaymakamlığı’nı vekâleten yürüttü. 1993’te Malatya Yeşilyurt Kaymakamı oldu.

1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne, 1996’da ise Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı. Bu görev süresince teftiş, inceleme, soruşturma ve özel denetim gibi birçok çalışmada yer aldı. 1997’de Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası’nda İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev yaptı; insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sundu.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen Aksoy, yaklaşık 1,5 yıl bu görevi yürüttü. 2001’de Muğla Valiliği’ne atandı ve 4 yıl 3 ay görev yaptı. Ardından 2006’da Mersin, 2010’da Samsun, 2014’te Diyarbakır, 2017’de Kocaeli, 2020’de Aydın Valisi olarak görev aldı.

Son olarak 9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Hüseyin Aksoy, yeni kararnameyle Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi.