17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu! Zehra Kınık 'sus payı' vermeye kalktı anne isyan etti

17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu! Zehra Kınık 'sus payı' vermeye kalktı anne isyan etti
Yayınlanma:
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in neden olduğu kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetti. Baba ve motosiklet sürücüsü şikâyetlerini geri çekerken, anne Hasret Doğan adaletten vazgeçmedi. Kınık'ın avukatları Doğan'a habersizce 500 bin TL gönderdi. Doğan, bunu "cezadan kurtulma çabası" diyerek reddetti.

9 Temmuz 2024'te meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı otomobil, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından sadece bir gece gözaltında kalan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporlarda, Kınık'ın kazada "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

26 Mayıs'taki karar duruşmasında Fatma Zehra Kınık Demir, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verirken, Kınık hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamını ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasını kararlaştırdı. Kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

ŞİKAYETLER GERİ ÇEKİLDİ, ANNE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Dava sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, mahkemeye sunduğu dilekçede sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Babanın ardından, kazada yaralanan ve motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk de Kınık hakkındaki şikayetini geri çekti. Öztürk, mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti.
Ancak anne Hasret Doğan, hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Doğan, daha önce Kınık ailesinin defalarca para teklif ettiğini ancak en ağır cezayı alması için tüm teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

"CEZADAN KURTULMAK İÇİN" HABERSİZ PARA TRANSFERİ

Son olarak, Kınık Demir'in avukatları, davanın İstinaf'ta olduğu süreçte, 3 Eylül'de anne Hasret Doğan'a PTT üzerinden 500 bin TL gönderdiklerini mahkemeye sundukları bir dilekçe ile bildirdi.

Bu duruma tepki gösteren anne Hasret Doğan, BirGün'den İsmail Arı'ya yaptığı açıklamada, "Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?