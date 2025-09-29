17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu! Zehra Kınık 'sus payı' vermeye kalktı anne isyan etti

9 Temmuz 2024'te meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı otomobil, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından sadece bir gece gözaltında kalan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporlarda, Kınık'ın kazada "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

26 Mayıs'taki karar duruşmasında Fatma Zehra Kınık Demir, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verirken, Kınık hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamını ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasını kararlaştırdı. Kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

ŞİKAYETLER GERİ ÇEKİLDİ, ANNE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Dava sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, mahkemeye sunduğu dilekçede sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Babanın ardından, kazada yaralanan ve motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk de Kınık hakkındaki şikayetini geri çekti. Öztürk, mahkemeye sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirtti.

Ancak anne Hasret Doğan, hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Doğan, daha önce Kınık ailesinin defalarca para teklif ettiğini ancak en ağır cezayı alması için tüm teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

"CEZADAN KURTULMAK İÇİN" HABERSİZ PARA TRANSFERİ

Son olarak, Kınık Demir'in avukatları, davanın İstinaf'ta olduğu süreçte, 3 Eylül'de anne Hasret Doğan'a PTT üzerinden 500 bin TL gönderdiklerini mahkemeye sundukları bir dilekçe ile bildirdi.

Bu duruma tepki gösteren anne Hasret Doğan, BirGün'den İsmail Arı'ya yaptığı açıklamada, "Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum" dedi.