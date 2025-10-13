Son dakika | Kızılay'ın çadır satışını protesto davasında karar

Özel haber

6 Şubat depremlerinin ardından Kızılay'ın çadır satışını Kadıköy'de protesto eden 87 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üye ve yöneticisinin yargılandığı davada karar çıktı.

87 TİP'Lİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

6 Şubat'ta 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından, Kızılay'ın çadır satışı yapmasına tepki göstermek amacıyla Kadıköy'de protesto düzenleyen 87 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üye ve yöneticisi hakim karşısına çıktı.

Erdoğan 6 Şubat'ta çadır satan Kızılay'ı övdükçe övdü

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

Sanıklar, söz konusu protesto eylemi nedeniyle "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet" suçlamasıyla yargılandı. Açılan dava kapsamında 87'si TİP üye ve yöneticisi 89 kişi kişi için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, İstanbul Anadolu Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

89 SANIK İÇİN BERAAT KARARI!

6 Şubat depremlerinin ardından çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılanan Türkiye İşçi Partisi üyeleri hakkında İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi